Cikël me prozë poetike “Trekëndësh”

Nga Jerida Kulla

Kaltërsi shpirti

Mes shirave të zjarrta lotojnë imazhet e mjegullta. Lotët prekin strehët gri të shpirtit, puthen si në ekstazë me to, klithin e çirren me këngë dimri. Shamitë e erërave tundin për të tharë lotët. Flokët gërshet thurin me ylberët. Si kurorë bukurie u qëndrojnë gurët kilometrikë të viteve. Një shigjetë e thjeshtë, e shkruar me nxitim tregon kahun nga je nisur. Disa numra të ngjyrosur, shoqëruar me ndonjë skicë të thjeshtë, zbehur nga ecejaket e shumta, shpëlarë nga trishtimi blu, shprehin qartë përmbledhjen e ditës, javës, stinës, vitit.

Trishtim blu?!- do të qeshësh me të madhe.

E ke parë ndonjëherë veten të pasqyrohet në liqen? Ndoshta nga algat përthyerja e figurës tënde ngjyroset në blu.

E njëjta gjë ndodh edhe me trishtimin, kur shikohet në kaltërsinë e thellë të shpirtit.

Kanë biseduar së bashku si pleq të lashtë. Kanë dredhur nga një cigare e kanë vendosur një numër në një gur. Rrugën kanë marrë sërish.

Tani në torbat e tyre ka vetëm disa orë përgjumjeje, copa bisedash, kujtime të largëta, ëndrra të parealizuara, që s’erdhën dot në jetë …

Shurdhëria e së ardhmes

Luan dhe qesh si macja me miun në luftën e ekzistencës. Kënaqesh me rrebeshet e jetës, me litarët e shiut, që rrjedhin faqes së përndezur nga inati. Inatin e ke me botën që të bëri femër, të brishtë, mrekullinë e së cilës nuk dinë ta shohin të tjerët.

Ditët ikën me vrap, duke kalëruar ëndrrat, pritjet e ftohta dhe të ngrohta, pritjet e gjata, që zgjaten pambarim, ku akrepi i vogël kërkon të kapë akrepin e madh, kërkon t’i ngjajë atij, madje shpeshherë mundohet edhe ta imitojë, duke mos u bindur.

Pritje memece që kërkon të zgjosh shurdhërinë e së ardhmes. Pret dhe nuk di se çfarë pret. Heshtja pritëse të torturon duke të acaruar. Heshtja është ilaçi më i mirë i kohës…është zhurma e fjalëve të pathëna… është meditimi i mendimit.

Të heshtësh, kur ke shumë për të thënë. Të këndosh, kur shpirti të qan. Të vraposh, kur dhembjet kanë prangosur këmbët. Të qash, kur të tjerët qeshin….

Ndoshta shiu që bie, do të zhdukë ndarjen e tyre, ose më mirë, kufijtë e kohës. Nuk po marrim vesh se cilën kohë po jetojmë. Ndonjëherë mesjeta me lashtësinë, marrin ca nuanca moderniteti, sa nuk je në gjendje të përcaktosh vitin. Po, po vitin, për cilën kohë bën fjalë kjo ngjarje, kjo ëndërr, kjo pritje torturuese që të çmend, që s’të lë të ecësh përpara. Mendon se mos e nesërmja është e sotme dhe e sotmja ndoshta është e djeshmja, kurse e djeshmja qëndron në skaj dhe nuk di nga të shkojë; të bëhet e sotme ka frikë, se mos mbetet aty sa herë, të bëhet e nesërme tmerrohet me idenë se s’ka për të ardhur.

Ç’të bëjë?! Ku të shkojë?!…

E vetmja rrugë është të heshtë, të jetë memece, të mos flasë ato që do ti, apo ato që asaj i pëlqen të thotë.

Është e detyruar të shtrëngojë rrahjet e zemrës, që koha të ndalojë …

Lulja e të dielës

Unë jam një Kain i kohëve moderne. Kain, jo se vrava vëllanë tim, Abelin… vëlla nuk kam pasur. Kështu ishte e shkruar.

Jam Kain i vetvetes. Jam Kain se po vras për ditë Mbretëreshën e Luleve, që jetësohet pas emrit tim.

Jam Kain i Mbretëreshës së Luleve, se çdo ditë, me dhëmbët e kohës, këput nga një lule jete. Sot këputa lulen e të dielës. Nuk e njihni këtë lule? Është lulja që mbledh dhe zbret lodhjen e ditëve. Unë sot nuk ia dhashë ngritjen në katror të qetësisë, po e shumëzova me zero, duke e vrarë… prandaj unë jam një Kain.

Do të pyesni ju, se kur u bëra unë kështu? Nuk më kujtohet viti, as muaji, dita jo e jo…

Qëkur jam bërë Kain, nga pak, brenda meje, diçka tretet, diçka bulëzon.

Të djeshmen s’e mbaj mend. Vrava të shtunën, stacionin e Saturnit. Pasi ia vodha unazat e të shtunës, i shkriva në zjarrin e dashurisë…

Ato rrodhën, u ngurtësuan dhe në vend që të mbyllnin vrimën në kutinë e Pandorës, mbyllën kutinë magjike të Zanës së Pranverës.

Prandaj, sot ka më pak zogj, lule, aromë bore…

Prandaj jam një Kain…

Uni dhe Mali i Tymit

Kërkimi i vetvetes është një proces i vështirë. Kërkon mund e mbi të gjitha, durim. Uni shpeshherë takohet me Veten e diskutojnë veprimet e arsyes. E stërhollojnë muhabetin si plakat e moçme. Plakat e sotme, nuk kanë kohë për llafe. E kanë mendjen te sallonet e modës e te ngjyrat e kohës.

E vështirë të arrihet në një mendim të përbashkët diskutimi, pasi të dy, si Uni dhe Vetja, këmbëngulin në mendimin e tyre.

Ka momente që e ndiejnë shumë mungesën e njëri–tjetrit. Kur Uni është në humor, nuk e gjen veten se ku ka shkuar, ku lodron apo ku derdh lot. Kush e di se në çfarë shelgu të kënaqësisë pret mendueshëm.

Ndërsa, kur Vetja zgjohet të bëjë diçka, Uni nuk mundet, Arsyeja i ndez dritën e kuqe. E çfarë them unë, arsyeja? Për çfarë arsye mund të flitet, kur çdo veprim bëhet pa arsye, duke bërë garë se kush shkon i pari në vijën e finishit?

Po ku është finishi?

Kush është finishi?

Në ç’rrugë duhet kërkuar?

Të mos flasim pastaj se rrugët nuk ekzistojnë fare, janë vetëm gropa e hedhurina, baltë e pisllëk, sa të duket sikur je në Malin e Tymit.

Secili mundohet t’i gjejë apo t’i përshtatet humorit të njëri–tjetrit. Një humor që ndryshon me vaktet, që asnjëherë nuk ecën me kohën. Kur është shi e tufan, hidhet e përdridhet, kur është ngricë, kërkon të shëtisë shtigjeve të harresës, ndërsa, kur del dielli, qan e loton si në gjëmë. Të mos flasim pastaj kur fryn erë, që kërkon të hidhet në humnerë.

Sa të shkurtër e ke jetën përballë asaj lumturie që kërkon …

Arsye e arsyeshme

Një çast i vetëm mund të shërbejë sa për një jetë të tërë. Njeriu, me arsyen e tij, përpiqet të kapë lumturinë, duke sakrifikuar çdo gjë. Shembuj të tillë historia njeh shumë. Kujtojmë marrëveshjen e Faustit me Mefistofelin. Pakti ishte i këndshëm për të fituar pak çaste lumturie.

Çdo ditë që kalon, forcon akoma më shumë marrëdhëniet e tij me të tjerët, duke lënë jashtë raportet me vetveten. Shumë bëjnë betime për veten, duke pretenduar të fitojnë besimin e të tjerëve. Ndonëse ky betim, në pamje të parë, mund të duket i arsyeshëm, pasi në bazë të arsyes mbi veten, individi s’vë askënd tjetër.

Në qoftë se do të kërkonim një emërues të përbashkët midis vetes dhe të tjerëve, do të gjenim arsyen. Thënia: “Arsyeja e mosarsyes sime, e bën arsyen time më të arsyeshme se arsyen.”, të duket një lojë e bukur fjalësh për të thënë atë që gjithsecili do ta thoshte fare thjesht: Çdo veprim duhet të jetë i arsyeshëm.

Arsyeja e dallon njeriun nga kafsha.

Një përfundim shumë bindës, duke parë evolucionin …

Fundi është afër

Era luan me gjethet, me krahët e lodhura të pemëve. Duan të shkarkojnë peshën e madhe që e kanë mbajtur për ditë me radhë. Ca nga lodhja, ca nga dëshira për t’u ndier të lira, filluan të zhvishen krejtësisht.

Turp nuk u vjen, pasi dhe ato duan të jenë sa më dekolte në këtë botë moderne; duan të tërheqin vëmendjen e njerëzve me lakuriqësinë e tyre.

Kujtojnë se janë tërheqëse…!

Sa keq më vjen për to! Në shpirtin tim, thellë-thellë, në një qoshe të mistershme, nga ku vetëm zëri i ndërgjegjes dëgjohet, ndihet një gërvimë e lehtë, e pakapshme, që i ngjason fëshfërimës qetësuese të gjetheve në një natë vere. Lakuriqësia ka nxjerrë në pah moshën e kohës: rrudhat e njëpasnjëshme që vitet i rreshtuan si ushtarë të pabindur, zgavrat e shumta, ku shiu dhe dielli ndërtuan shtëpinë e dhembjes.

Dikur, të veshura në një mënyrë qesharake, dera e shtëpisë qëndronte e mbyllur, kurse tani e vizitojnë qenie të çuditshme, që lënë kartëvizitën kudo.

Njerëzit kalojnë zhurmshëm, pa pyetur për qetësinë e këtyre vizitorëve të rinj.

Ushqimi më i preferuar i tyre janë bisedat e kapura përgjysmë nga tentakulat, tepër të specializuara, të vendosura diku në kokë, midis syrit dhe ballit, midis kokës dhe trupit, midis …

Gjithë qenia e tyre është tentakulë. Pemët kujtuan se u lehtësuan, duke hequr petkat zbukuruese. Sa mendjelehta! Preferuan miqësi të re.

Jeta e njerëzve varet nga jeta e këtyre pemëve fatkeqe.

Kërrusja e tyre po prek dhe qeniet më të larta të rruzullit, njerëzit.

Fundi është afër …

Shosha nga ëndrrat e Penelopës

Skenarë filmash përditshmëria jonë. Gjëmime shpirtrash ekzistenca jonë.

Në ditët çalamane kapim fijen e kashtës së minutës së verbër dhe si i mbyturi kërkojmë të dalim në bregun tjetër.

Bregu tjetër…?!

Ne jemi matanë, pa urë, pa barkë. Kemi vetëm dy krahë si rrema dhe dy këmbë si shtylla.

Trupi është bërë shoshë… Ujë nuk mban për të ndërtuar trupin e barkës. Hyn e del hipokrizia, gënjeshtra, karficë zbukuruese për flokëgjarpërinjtë e Eumenitetve.

Ne jemi bregu tjetër, që rrihet nga dallgët…!

Zemra shkëmb, si kapiten, drejton trupin barkë.

Shosha u saldua me pëlhurën e ëndrrave të Penelopës. Vulosi vrimat. Në njërin cep ka Odisenë, kurse në tjetrin Enean…

Armiq besnikë… miq nevojtarë…

Enea vëzhgon se mos nga gjiri i Odisesë del Kali i Trojës. Odisea vigjilent ndaj shigjetave të zjarrta të Plutonit Ene.

E ne?!

Ne në mes, me krahët rrema, si krahët e Athinasë peshojmë fatin tonë, në lundrim…

Etiketa: Cikël me prozë poetike “Trekëndësh”