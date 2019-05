CIKLI – KËNGËT E NATËS/ Rita Petro

Ju sugjerojme

MOS E VRIT VETEN AS KËTË NATË!

Për ty artist i vetmuar

Mos e vrit veten as këtë natë

Ti

Që çdo mesnatë e gjen shtëpinë

Zhytur në errësirë…

Ku e zeza dhe drita pikturojnë

Imazhet e tua surreale

Lindur prej një truri të eksituar

Nikotine-alkoole-drogash…

Mos e vrit veten as këtë natë

Duaje vetminë tënde

Madhështore, të shurdhët,

Zhurmë-tingujsh dhe aromë-masturbimesh

delirante.

Mos

Mos e vrit veten as këtë natë!

Vetmia jote boheme është më e mirë

Se gënjeshtra që mban në një krevat

burrin dhe gruan,

Se pagjumësia e liderit pervers

Që ëndërron të shembë çdo ditë

nga një ëndërr tonën,

Se makthi i atij që fle

Mbi dyshek parash erëndyrë,

Spërkatur me Pure White Cologne.

Prit!

Para se ta pish dhe pikën e fundit të helmit,

Dëgjoje qarjen e saksit që vjen nga lokali poshtë

Klithmën e mbytur të seksit

Pas murit në të majtë,

Drithmën e celularit dritëmekur,

Kur vizatohet një zemër në ekran.

Asnjëherë s’je vetëm o Ti mik,

Që kërkon të shpëtosh veten nga errësira!

Jam dhe Unë këtu.

Jemi të Tjerë aty-këtu

Që vrasim natën me një gotë kokteji,

Ku pikëllimi përzihet

Me pak ëndërr

Pak shpresë

Dhe pak gjak cherry.

Prite!

Prite edhe këtë natë dritën e mëngjesit,

Që çan mes për mes

Grilave të vjetra

Dhe vizaton nëpër mure

Vizione të pastra bohemësh.

NATËN E KALUAR

Fjalët e tua

E turbulluan

Shtatëdhjetë përqind të ujit

Që ndodhet në trupin tim.

Filloi riciklimi

Poshtë e lart

Lart e poshtë…

Sytë më mbushen me ujë.

RADIUM NË ERRËSIRËN E SHPIRTRAVE

Sperma jote e bardhë në të kaltër

Çlirohet prej nxehtësisë së trupit

Dhe unë

Nuk e lë të ngrijë mbi lëkurë

E fryj… e bëj frymë

E kthej në aromë shpirti,

Dhe shkrihem e tëra tek shoh

Që fërfëllen nga dridhjet.

Flakë e bukur fosforeshente,

Radium në errësirën e shpirtrave…

MEKATI I SHEGËS

Ti tinëzar i vogël

Që më dhurove një shegë gojëhapur

Nga kopshti i shtëpisë së babait,

A i sheh pasojat e tua?

Kafshuar prej shegës tënde

Lënggjaku rrjedh çurg

Mbi buzët e mia…

Ti hajdut i vogël

Që vodhe shegën

Nga oborri i shtëpisë së babait

Atë shegë që s’duhej ta prekje me dorë,

A i sheh pasojat e tua?

Kafshimi i qenit të babait,

Gjak t’i bëri buzët.

Dy fytyrëplagë

Dy buzëqepur

Nga mëkati i shegës…

E DI QË DO TË MË TRADHTOSH

E di që do të më tradhtosh

Por të lutem jo sot,

Sot nata është e ngrohtë

Plot yje dhe hënë të plotë

Toka është e lagësht

Gjurmë do të lije aty

Zgjidh një natë tjetër

Pa yje e hënë

Kur toka të jetë e thatë

E atëherë do të të fal

Se s’do ishe fajtor i parë

E as unë fajtorja e parë

As të fundit nuk jemi

Kemi lindur për të dashur

Kemi lindur për të tradhtuar

Veç bukur

Plot fisnikëri – Siç thua ti.

Etiketa: Rita Petro