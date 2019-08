Cilat do jenë risitë në dashuri e punë, horoskopi për sot

Ju sugjerojme

Ky është horoskopi për ditën e premte, 9 gusht 2019. Njihuni me parashikimin për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Dashuria: Shikoni realitetin e fakteve dhe nëse nuk jeni mirë, ndryshoni drejtim. Dashuritë vijnë dhe shkojnë, insistimi do të ishte i gabuar, le të flasë zemra vetëm. Për beqarët sot do të jetë një ditë e pazakontë, mbase nuk e dini se çfarë dëshironi, por përpiquni ta zbuloni.

Puna: Sfera e punës nuk është aq e keqe dhe ju po vendosni themelet për të ardhmen. Planetet ju mbështesin dhe ju mund të vazhdoni të qetë.

Demi

Dashuria: Një projekt afatgjatë po bën përparimin në shumë prej jush, por do të shqetësojë vetëm ata që kanë një dashuri të qëndrueshme. Beqarët që i afrohen një personi do të duhet të sigurohen nëse nga ana tjetër ka shpresa.

Puna: Po kërkoni një bonus të vogël nga pikëpamja ekonomike. Në këtë periudhë do të keni biznes të mirë për të bërë.

Binjakët

Dashuria: Sot duhet të përpiqeni të shmangni diskutimet në terma sentimentale. Do të jetë një ditë e hapur për pasione dhe impulse emocionale. Beqarët nuk janë në kërkim të dashurisë për jetën, por thjesht duan të provojnë emocione dhe mund të mos japin garanci.

Puna: Shpesh keni tendencën të krijoni probleme pune në jetën tuaj private, shmangini duke e bërë këtë edhe sot.

Gaforrja

Dashuria: Çiftet e konsoliduara që kanë kaluar një krizë të vogël sot do të jenë në gjendje ti tejkalojnë. Kaloni çështjet e parëndësishme dhe shmangni polemikat. Beqarëve do iu duhen arsye të mëdha për të mos hequr dorë.

Puna: Ata që kanë punuar shumë, tani kanë arritur diçka më shumë. Dhe ata e meritojnë atë!

Luani

Dashuria: Sot do të ndjeni nevojën për ti besuar një personi miqësor, mbase për t’i njohur me situatën tuaj sentimentale. Por mos zbuloni sekrete shumë intime! Beqarët do mund të bëjnë një marrëveshje me një Dash, do të shohin disa të mira!

Puna: Shmang diskutimet duke hequr dorë dhe të kërkoshqetësi. Planetët ju ftojnë të krijoni marrëdhënie me njerëz me ndikim.

Virgjëresha

Dashuria: Do të jetë një ditë e rëndësishme edhe për marrëdhëniet shoqërore. Mërkuri është në pamje të shkëlqyeshme dhe kjo mund të ju vë në gjendje të provoni ndjesi të veçanta. Beqarët, nga ana tjetër, do të duhet të përpiqen të shmangin melankolinë që shpesh i bën ata të ndjehen të vetmuar.

Puna: Nëse doni të zgjeroni horizontet tuaja, kjo është një kohë e mirë për ta bërë atë. Mos kini frikë nga projektet ambicioze.

Peshorja

Dashuria: Çifte që e duan njëri-tjetrin mund të kenë përjetuar një krizë për shkak të faktorëve të jashtëm. Ka të ngjarë që njëri prej të dyve ka përjetuar dyshime dhe pasiguri. Zemrat e vetmuara do të kenë energji për të shitur dhe ata do të bëjnë pushtime!

Puna: Do të bëni shumë përparime në punën tuaj, për shumë njerëz do të ketë shumë mundësi për të parë, mbase edhe një biznes tuajin.

Akrepi

Dashuria: Dashuria po rikuperohet, edhe nëse tensionet e ditës do t’ju bëjnë të kuptoni nëse një histori është më mirë ta mbyllni ose ta bartni përpara. Sot beqarët do duhet të qëndrojnë më shumë me të tjerët dhe të shoqërohen, është mënyra më e mirë për t’u rikthyer në lojë.

Puna: Shumë mund të kenë disa grindje me shefat, por përpiqen të kapërcejnë këtë moment të pakëndshëm.

Shigjetari

Dashuria: Do të duhet të bëni gjithçka me qetësi të madhe. Rreziku sot është ai i futjes në një gjendje ndezjeje për shkak të tensionit të pamotivuar, dhe mund të jeni ju që falni veten. Shumë beqarë mund të zemërohen nëse diçka nuk është e duhur dhe të bëjnë një zgjedhje të pakuptimtë.

Puna: Shpesh zgjedhjet tuaja favorizojnë dëshirat e të tjerëve, pasi menjëherë jeni të vendosur dhe zgjidhni atë që dëshironi!

Bricjapi

Dashuria: Nëse keni personin e duhur në krah, pasioni do të jetë sot në krye! Lëreni veten të shkoni në ndjenja dhe të përballeni me gjithçka me më shumë vendosmëri. Nëse jeni beqarë, do të duhet të ndaloni së qari për veten tuaj për një të kaluar që nuk kthehet më kurrë, mendoni për të ardhmen.

Puna: Në punë do të ketë disa kundërshtime. Nuk është e lehtë të kuptosh se çfarë të bësh, por yjet mund të të japin një dorë.

Ujori

Dashuria: Do të jetë një ditë e lodhshme për ata që lindin nën shenjën tuaj, veçanërisht në familje. Ndjenjat gjithashtu do të vihen në provë por kjo nuk do të ndikojë në forcën tuaj. Jupiteri i ndihmon beqarët të sqarojnë ndjenjat, shumë do të jenë në ekuilibër.

Puna: Dikush do të përpiqet të vendosë shkopinjtë në rrota për t’ju bërë të mos përparoni, por tani ju keni forcën e duhur për ta bërë veten të vlefshëm.

Peshqit

Dashuria: Nëse kohët e fundit keni marrë vendime të rëndësishme si martesa ose bashkëjetesa, tani mund të keni një ndryshim në zemër. Ndoshta përgjegjësitë janë ndjerë. Beqarët do kenë shumë për të bërë, por nuk do të heqin dorë nga bërja e takimeve të reja.

Puna: Ju keni ide të reja dhe shumë gjëra për të propozuar, të kujdesshëm në lidhje me investimet, ato mund të jenë shumë të rrezikshme.

Etiketa: horoskopi 9 gusht 2019