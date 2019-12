City likuidon Arsenalin për ’45, Mourinhos i qesh fati në shtesë

Ju sugjerojme

Manchester City ka triumfuar 0-3 në Londër ndaj një Arsenali që është shumë larg nga ai që deri pak vite më parë ishte një nga ekipet më të mira në Premier League dhe Europë.

Djemtë e Guardiolës e trajtojnë si një “provinciale”, duke e mundur që në pjesën e parë të lojës falë dy golave të belgut De Bruyne (2’ dhe 40’) dhe të Sterling (15’).











Me fitoren e sotme, Manchester City i afrohet vendit të dytë të Leicester i cili është larg 4 pikë, por Liverpool duket i paarritshëm, me një diferencë 14 pikësh. Arsenali në vendin e nëntë por me shumë ekipe afër, rrezikon të përfshihet në zona që historikisht nuk i përkasin.

Tottenham i afrohet zonës Champions

Bëhet gjithmonë e më e fortë beteja në Premier për…një vend në Champions League, vitin e ardhshëm. Tashmë Liverpool është shkëputur 10 pikë nga “surpriza” Leicester, por mbrapa të tjerat ndalojnë shpesh herë duke “pritur” edhe ekipe që dukeshin në krizë.



Është fjala për Tottenham, që me drejtimin e Jose Mourinho po rikthehet lart në klasifikim. Fitorja e sotme në transfertën e vështirë ndaj Wolverhampton është sinjal i mirë.

Një gol spektakolar i brazilianit Lucas në fillim të ndeshjes dhe një në sekondat e fundit të belgut Vertonghen i dhurojnë londinezëve vendin e 5-tënëklasifikim, një vend sipër Manchester United që frenon ndaj Evertonit.

“Djajtë e Kuq”, kalojnë në dizavantazh me një autogol të suedezit Lindelof, dhe arrin barazimin me një “magji” të talentit 18-vjeçar Mason Greenwood, në të 77-ën.

