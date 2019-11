“Çmendet” Liverpool e City, befasojnë kundërshtarët në pjesën e dytë

Ju sugjerojme

Liverpool përmbys Aston Villën në limitet e kohës së rregullt dhe mban në 6 pikë distancën me Manchester Cityn.

“The Reds” fituan me përmbysje 2-1 përballë Villës me golat e Robertson në minutën e 87 dhe Mane 7 minuta më vonë. Pikë të arta këto për nënkampionët, që qëndrojnë në krye të klasifikimit me 28 pikë.









Fitore spektakolare mori edhe Manchester City, e cila mori 3 pikë në mënyrën që triumfoi, Liverpool, me përmbysje. 2-1 ishte rezultati final kundër Southampton, që lëshon “pe” edhe ndaj “qytetarëve”. Në takimet tjera, Arsenal barazoi 1-1 ndaj Wolves, Newcastle fitoi 2-3 kundër West Ham, Sheffield Utd. kaloi 3-0 Burnley, ndërsa Brighton mori 3 pikë përballë Norwich.





