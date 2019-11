“Çmendet” Messi, shënon tripletë, 2 gola nga goditja e dënimit (Video)

Ju sugjerojme

Mesa duket Leo Messi e ka marrë seriozisht. Synimi padyshim mbetet “Topi i Artë”. Nëse shpallet fitues, e çon në 6 numrin tyre. Një rivalitet i fortë mes Ronaldos dhe mbrojtësit kampion Europe, Virgil Van Dijk. Mirëpo për “Pleshtin” nuk paska rival. Sfidat e fundit ka treguar që ai është gjithmonë aty, di të shënojë në çdo lloj mënyre, e kështu po i afrohet gjithnjë e më tepër Cristiano Ronaldos, përsa i përket golave në karrierë.

Mbrëmjen e sotme Messi ka realizuar një tripletë. Goli i parë erdhi në minutën 23’ nga 11-metërshi, ndërsa dy të tjerët, në minutën e 45’ dhe 48’, u realizuan në mënyrë perfekte nga goditja e dënimit. Pothuajse të njëllojtë.









Rezultati i përgjithshëm është 4-1.

Me këtë fitore, Barça ngjitet në vendin e parë në klasifikim, me pikë të barabarta me Realin e Madridit, por me golavarazh më të madh.

