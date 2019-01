Çmendet Seria A, 22 gola në 4 ndeshje. Pritet edhe më shumë në supersfidat e mbrëmjes

Sot në drekë ka ndodhur një stuhi golash në kampionatin italian, si asnjëhere më parë.

Në 4 ndeshje janë shënuar plot 22 gola, një shifër rekord kjo.

Skudrat italiane kanë dhuruar spektakël sot ku ka pasur luftë dhe prekje të vazhdueshme të rrjetave.

Bie me sy fitorja e Fiorentinës në fushën e Chievos me rezultatin 3 me 4, si dhe barazimi i Romës në fushën e Atalantes me rezultatin 3 me 3. Ne orën 18 pritet përballja e fortë e Interit në fushën e Torinos, ndërkohë që në darkë vjen super përballja Lazio-Juventus. Edhe këto ndeshje, besohet se do të sjellin spektakël dhe gola./gazetamapo.al/