Ju sugjerojme

Është vetëm 19 vjeç, por padyshim do hyjë në historinë e futbollit. Erling Braut Haland shënoi nëntë gola në ndeshjen që kombëtarja e Norvegjisë fitoi kundër Honduras me rezultatin 12-0 në Botërorin U-20. Sulmuesi që luan me Salzburgun në kampionatin austriak ka tërhequr menjëherë vëmendjen e klubeve më të mëdhenj të Europës, mes tyre edhe Juventus.



Etiketa: 12-0