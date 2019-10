Çmenduri/ Gruaja kalon gardhin dhe i del përpara luanit (VIDEO)

Ju sugjerojme

“E çmendur” apo guximtare? Çfarëdoqoftë, kjo grua ka luajtur me jetën e saj, kur ka vendosur të kalojë gardhin e të hyjë në territorin e luanit në një kopsht zoologjik në Bronx të SHBA-së. ngjarja ndodhi të shtunën, ndërkohë që video ku duket gruaja që është përballë luanit dhe e përshëndet me dorë, po bën xhiron e botës. Për fat të mirë, asgjë e keqe nuk ndodhi.



Kopshti zoologjik tha në një deklaratë se: “Gardhi dhe rregullorja ekzistojnë për sigurinë e vizitorëve, stafit dhe të kafshëve. Kemi një politikë tolerancë zero për shkelje të tilla. Kjo shkelje ishte shumë e rëndë dhe mund të rezultonte me një dëmtim serioz apo edhe vdekje “.

Etiketa: gruaja futet ne kopshtin zoologjik