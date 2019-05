Çmenduria e djeshme e Tottenhamit, lë pa fjalë edhe Adele-n

Ju sugjerojme

Skuadra e Tottenhamit ka bërë mbrëmjen e djeshme shumë tifozë anglezë të lumtur, me përmbysjen e çmendur ndaj Ajaxit. Mes personave që kanë festuar për kualifikimin e Tottenhamit është pikasur edhe ylli i muzikës, Adele. Në postimin e saj në rrjetin social “Instagram”, kuptohet fare mirë befasia ndaj rezultatit si edhe gëzimi i pamatë.

Me rezultatin e pabesueshëm 3-2, Spurs-at prenë biletën për në finale, ku do të përballen me Liverpoolin, çka do të thotë se trofeu do të shkojë në Angli. Dhe kjo është një arsye më shumë për divën e muzikës që të lumturohet.

