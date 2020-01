Çmimet Oscar: “Joker” me plot 11 nominime, më pas Scorcese dhe Tarantino

Ju sugjerojme

Gara e ethshme për statuetat e famshme “Oscar”, nisi të hënën, kur Akademia e Artit Filmik dhe Shkencave shpalli kandidaturat për edicionin e 92-të të “Academmy Awards”.

Trilleri psikologjik “Joker” është filmi më me shumë nominime, plot 11 të tilla, ndër të cilat edhe për filmin më të mirë. Por për vlerësimin më prestigjioz në botën e kinemasë do të përballet me 8 pretendentë të tjerë; ndër të cilët “Irish man”, “1917” dhe “Once Upon a Time in Hollywood”.









Për statuetën e regjisorit më të mirë, gara do të zhvillohet mes Martin Scorcese për “Irish Man”, Quentin Tarantino për “Once Upon a Time in Hollywood”, Todd Philips për “Joker”, Sam Mendes për “1917” dhe Bong John Ho, për “Parasite”.

Scarlet johanson, Charlize Theron dhe Rene Zellweger janë pretendente për statuetën e aktores më të mirë protagoniste, ndërsa në kategorinë e meshkujve përballen Antonio Banderas për rolin në “Pain and Glory”, Leonardo di Caprio, protagonist i “Once Upon a Time in Hollywood” dhe Joaquinn Phoenix, për rolin e “Joker”.

Betejë mes titanësh edhe në kategorinë e aktorit më të mirë në rol dytësor, ku janë emrat e Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci dhe Brad Pitt. Scarlet Johanson dhe Margot Robbie janë kandidate për çmimin e aktores më të mirë në rol dytësor. Mes prodhimeve që garojnë për çmimin e filmit më të mirë të huaj, është edhe ai maqedonas, “Honeyland”.

Lista e plotë e nominimeve

Filmi më i mirë

“Once Upon a Time in Hollywood”

“The Irishman”

“Parasite”

“1917”

“Marriage Story”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Little Women”

“Ford v Ferrari”

Aktorja më e mirë në rol protagonist

Renée Zellweger, “Judy”

Charlize Theron, “Bombshell”

Scarlett Johansson, “Marriage Story”

Saoirse Ronan, “Little Women”

Cynthia Erivo, “Harriet”

Aktori më i mirë në rol protagonist

Joaquin Phoenix, “Joker”

Adam Driver, “Marriage Story”

Leonardo DiCaprio, “Once Upon a Time in Hollywood”

Antonio Banderas, “Pain and Glory”

Jonathan Pryce, “The Two Popes”

Regjia më e mirë

Martin Scorsese, “The Irishman”

Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”

Bong Joon-ho, “Parasite”

Sam Mendes, “1917”

Todd Phillips, “Joker”

Aktori më i mirë në rol mbështetës

Brad Pitt, “Once Upon a Time in Hollywood”

Al Pacino, “The Irishman”

Joe Pesci, “The Irishman”

Tom Hanks, “A Beautiful Day in the Neighborhood”

Anthony Hopkins, “The Two Popes”

Aktorja më e mirë në rol mbështetës

Laura Dern, “Marriage Story”

Margot Robbie, “Bombshell”

Florence Pugh, “Little Women”

Scarlett Johansson, “Jojo Rabbit”

Kathy Bates, “Richard Jewell”

Filmi më i mirë ndërkombëtar

South Korea, “Parasite”

Spain, “Pain and Glory”

France, “Les Misérables”

North Macedonia, “Honeyland”

Poland, “Corpus Christi”

Skenari më i mirë i përshtatur

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Little Women”

“The Two Popes”

“Joker”

Skenari më i mirë origjinal

“Marriage Story”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Parasite”

“Knives Out”

“1917”

Filmi më i mirë i animuar

“Toy Story 4”

“How to Train Your Dragon: The Hidden World”

“Missing Link”

“I Lost My Body”

“Klaus”

Dokumentari më i mirë

“American Factory”

“The Edge of Democracy”

“Honeyland”

“For Sama”

“The Cave”

Dokumentari më i mirë me metrazh të shkurtër

“In the Absence”

“Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”

“Life Overtakes Me”

“St. Louis Superman”

“Walk Run Cha-Cha”

Filmi më i mirë i animuar me metrazh të shkurtër

“Dcera (Daughter)”

“Hair Love”

“Kitbull”

“Memorable”

“Sister”

Filmi më i mirë live action me metrazh të shkurtër

“Brotherhood”

“Nefta Football Club”

“The Neighbors’ Window”

“Saria”

“A Sister”

Montazhi më i mirë

“The Irishman”

“Ford v Ferrari”

“Parasite”

“Joker”

“Jojo Rabbit”

Kinematografia më e mirë

“1917”, Roger Deakins

“Once Upon a Time in Hollywood”, Robert Richardson

“The Irishman”, Rodrigo Prieto

“Joker”, Lawrence Sher

“The Lighthouse”, Jarin Blaschke

Kënga më e mirë origjinale

“I’m Standing With You,” nga “Breakthrough”

“Into the Unknown,” nga “Frozen II”

“Stand Up,” nga “Harriet”

“(I’m Gonna) Love Me Again,” nga “Rocketman”

“I Can’t Let You Throw Yourself Away,” nga “Toy Story 4”

Efektet më të mira vizuale

“Avengers: Endgame”

“The Lion King”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

“The Irishman”

“1917”

Skenografia më e mirë

“Once Upon a Time in Hollywood”

“The Irishman”

“1917”

“Jojo Rabbit”

“Parasite”

Grimi dhe flokët më të mirë

“Bombshell”

“Joker”

“Judy”

“Maleficent: Mistress of Evil”

“1917”

Kostumografia më e mirë

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Little Women”

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

Zëri më i mirë

“1917”

“Ford v Ferrari”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Ad Astra”

“Joker”

Montazhi më i mirë i zërit

“1917”

“Ford v Ferrari”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Joker”

Kolona zanore më e mirë

“1917,” Thomas Newman

“Joker,” Hildur Guðnadóttir

“Little Women,” Alexandre Desplat

“Marriage Story,” Randy Newman

“Star Wars: The Rise of Skywalker,” John Williams