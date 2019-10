Çmimi Nobel për Fizikën: Konceptimi për botën ndryshoi përgjithmonë

Çmimi Nobel për Fizikën për vitin 2019 i është dhënë James Peebles, Michel Mayor dhe Didier Queloz për punën e tyre në kuptimin më të thelluar të universit. Në ceremoninë e mbajtur të martën në Stokholm, Peebels tërhoqi çmimin për “zbulimet teorike të një ekzoplaneti (planeti jashtë sistemit diellor) i cili rrotullohet në orbitën e një ylli të ngjashëm me diellin”.

“Çmimi Nobel i këtij viti në fizikë shpërblen thellimin në kuptimin e strukturës dhe historisë së Universit dhe zbulimit për herë të parë të një planeti që rrotullohet në orbitën e një ylli të ngjashëm me diellin, por që është jashtë sistemit diellor, Këto zbulime ndryshuan përgjithmonë konceptimin tonë për botën”, thuhet në postimin në Twitter të Çmimit Nobel.

