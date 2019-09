Conor McGregor publikon datën dhe vendin e rikthimit në kafaz

Ju sugjerojme

Conor McGregor mesa duket ka lajmëruar datën e rikthimit të shumëpritur në UFC. 31-vjeçari nuk është futur në kafaz që prej humbjes ndaj Khabib Nurmagomedov tetorin e kaluar.

“Notorious” tani ka sugjeruar se rikthimi i tij është firmosur me mesazhin në Twitter këtë mëngjes. “Dublin, 14 dhjetor,” ka qenë postimi i tij.

Me shumë mundësi kundërshtari i tij do të jetë Justin Gaethje, i cili mposhti Donald Cerrone fundjavën e kaluar. Kush fiton prej tyre pritet të ndeshet me kampionin e peshës së lehtë Nurmagomedov. Tani pritet vetëm konfirmimi zyrtar i UFC.

