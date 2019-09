Conte: Ja pse dështuam në Champions, derbi është derbi

Ju sugjerojme

Trajneri i Interit, Antonio Conte foli para gazetarëve në prag të derbit me Milanin, që do të luhet të shtunën në orën 20:45.

Jemi në prag të derbit, çfarë loje prisni?

“Unë pres një derbi, të gjitha derbit janë të veçanta dhe të ndryshëm. Do të jetë edhe nesër. Do të përballemi me një ekip shumë të mirë dhe të përpiqemi ta përgatisim atë në mënyrën më të mirë”.

Çfarë prisni nga skuadra pas mbrëmjes të së martës?

“Ne përpiqemi të vendosim angazhimin maksimal dhe performancën më të mirë në të gjitha ndeshjet, duke ndjekur diktatet e përgatitjes së lojës. Ndonjëherë kemi sukses dhe ndonjëherë në një mënyrë më të vogël, por djemtë gjithmonë angazhohen maksimalisht. Ne e dimë se kemi kaq shumë për të punuar dhe përmirësohemi, por kjo nuk na tremb”.

Çfarë mendoni për Giampaolo?

“Ai e meritoi atë që mori, ai bëri rrëmujë ashtu si unë. Të gjithë kanë rrugën e vet dhe ai ka treguar të është i përgatitur, i fiksuar me futbollin si unë. Komplimenta për të”.

Çfarë ndodhi ndaj Slavia Praha?

“Arsyet për lojën e së martës janë para së gjithash një kundërshtar i fortë, i cili u vërtetua të jetë i tillë vitin e kaluar në Europa League duke dalë vetëm kundër Chelsea, ato janë ndeshje në të cilat ne i përjetojmë, kemi shumë djem që kanë luajtur ndeshjen e parë në Ligën e Kampionëve, shumë të tjerë nuk kanë as 10 paraqitje në Ligën e Kampionëve, gjë që tregon se përvoja në këto garat llogaritet shumë, ne duhet të jemi të mirë në përmirësimin e vetvetes”.

Trapattoni e quajti Interin “një centrifugë”. A e keni vënë re tashmë atë?

“Ajo që thotë zotëria nuk diskutohet (qesh). Ju e dini se sa i dashur jam për trajnerin dhe sa i detyrohem. Me siguri nuk është e lehtë, siç thashë më parë duhet të përpiqemi të jemi në gjendje të zhdukim zakonet e këqija. Tani për tani kemi folur për fushën, madje edhe jashtë ka zakone të këqija që dëshmojnë sepse ka deklarata të caktuara. Ne duhet të jemi më të papërshkueshëm, por do të përpiqemi të rritemi, edhe në këtë pikë dhe të bëhemi më të fortë. Ne nuk fitojmë vetëm në fushë, por edhe jashtë. Kjo duhet të jetë shumë e qartë.”

Sipas Giampalo, “Conte është përsëri në versionin e saj të parë”. A është përcaktuar tashmë Interi (titullarët), i cili mund të rivendosë rrugën e Juve tuaj të parë?

“Unë nuk mendoj se Inter është përcaktuar tashmë, shumë lojtarë nuk kanë arritur të bëjnë ndeshjen e parë zyrtare. Ndodhi që Lazaro të hynte në një moment kritik, për shembull. Ne kemi një ide shumë të saktë mbi të cilën po punojmë dhe në të cilën duam të përfshijmë lojtarë. Siç thashë, ka një rrugë të gjatë për të bërë: nuk mund të bësh krahasime me momentin kur mora Juventusin, ai ishte një ekip që nuk merrte pjesë në kupat evropiane, pata fatkeqësinë të mos merrja pjesë, por jam me fat që i kam lojtarët shtatë ditë në javë dhe punoj me to”.

Si është Lukaku?

“Ai kishte një problem në nxehje para ndeshjes me Udinesen, një kontraktim në shpinë. Ka kaluar, kështu që ai është mirë.”

Si është Candreva?

“Nëse doni siguri, prisni stërvitjen dhe në 7 do të keni formacionin. Ju e morët këtë gjuajtje, ne do të shohim se si jeni. Ka lojtarë që kanë luajtur gjithmonë, le të shohim se cila do të jetë zgjidhja më e mirë”.

Çfarë mendoni për performancën e Brozovic?

“Në krahasim me vitet e kaluara, ai ka dy lojtarë në krahët e tij dhe jo një. Kështu që ka më pak fushë për të mbuluar. Ka kufij të rëndësishëm për përmirësim. Nëse e vendos në kokën e tij mund të bëhet një nga më të fuqishmit në Evropë. E njihja atë nga televizori, duke e stërvitur atë nga dita në ditë pashë që ai ka një potencial shumë të madh ”.

