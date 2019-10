Conte: Platformën për daljen nga kriza ta propozojë mazhoranca

Ju sugjerojme

Kryeministri italian, Guiseppe Conte po zhvillon një vizitë zyrtare në vendin tonë, ku ka takuar Kryeministrin Rama. Në përfundim të takimit, ata kanë zhvilluar një konferencë për mediat.

“Populli është shprehur pro anëtarësimit në BE, dhe kjo përbën një tjetër shtysë. Rama më konfirmoi se është i vendosur që të vijojë në këtë rrugëtim, në realizimin e reformave, kryesisht të Reformës në Drejtësi. Një pjesë e bisedës sonë u ndal te bashkëpunimi më i thelluar në luftën ndaj kriminalitetit dhe trafiqeve të paligjshme.

Vëmendja jonë është përqendruar te aftësia e Shqipërisë për të zgjidhur krizën politike, që do tregojë dhe një sinjal të pjekurisë politike dhe institucionale. Mazhoranca dhe opozita kanë interes ta zgjidhin këtë krizë. Është e rëndësishme që mazhoranca t’i propozojë opozitës një platformë për zgjidhjen e krizës dhe dialogu të zhvillohet më tej pa kushte”, u shpreh Kryeministri italian gjatë konferencës së përbashkët me kryeministrin tonë.

Negociatat

Guiseppe Conte shprehu edhe një herë qendrimin e Italisë pro hapjes së negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ai tha se “Ne do të bëjmë ç’është e mundur për të arritur fillimin formal të negociatave. Është e domosdoshme që të merren disa masa konkrete për nisjen e këtij rrugëtimi, më pas duhet një sërë reformash që duhet të nisen dhe përfundohen. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë arritur të drejtën për negociatat, ne do të luftojmë për këtë gjë. Ka shumë vështirësi për t’i përfshirë të gjitha vendet e BE në këtë, por nuk do të heqim dorë”, u shpreh Conte.

