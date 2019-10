Conte s’ndryshon Interin, Brescia me sulm të frikshëm

Ju sugjerojme

Interi ka publikuar formacionin për ndeshjen ndaj Brescias në transfertë. Trajneri Antonio Conte do që të kthehet te fitorja pas barazimit 2-2 me Parmën. Zikaltrit nuk vijnë me shumë ndryshime, pasi Lautaro dhe Lukaku kanë frenat e sulmit. Mbrojtja nuk ndryshon, Godin, De Vrij dhe Skriniar luajnë së bashku me një mesfushë që ka vend dhe për Candrevën.

Conte do të gjejë përballë një sulm të përbërë nga Balotelli dhe Donnarumma, dy futbollistë që e njohin mirë portën kundërshtare. Tonali është një tjetër emër që mund të rrezikojë portën e Handanovicit.

