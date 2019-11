Çorapet e Michael Jackson nxirren në ankand me çmim marramendës

Ju sugjerojme

Çorapet e famshme prej kristali të mbretit të muzikës pop, Michael Jackson, do të dalin së shpejti (13 nëntor) në ankand online. Sipas faqes “Gotta Have Rock and Roll”, ofertat do të fillojnë me shumën e 100 mijë dollarëve dhe mendohet se do të shkojnë deri në 2 milionë dollarë.

Çorapet me të cilat Michael Jackson ka performuar për të parën herë në vitin 1983, do të shoqërohen me një çertifikatë origjinaliteti, si dhe nga një letër e shkruar nga vet mbreti i popit. Pjesë e ankandit do të jetë gjithashtu veshja e tij skenike “kostumi i dritave”, që pritet të blihet për më shumë se 20 mijë dollarë.









Pavarësisht këtyre çmimeve të larta, trashëgimia e Michael Jackson është bërë e diskutueshme, më së shumti pas lëshimit në fillim të këtij viti të dokumentarit “Leaving Neverland”, ku akuzohet për abuzime seksuale.

