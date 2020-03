Coronavirus/ Meta: Periudhë e vështirë, megjithatë Europa ka kaluar dy Luftëra Botërore

Ju sugjerojme



“Bashkimi Europian po përjeton një periudhë të shënjuar nga “vështirësi të mëdha”, por në të kaluarën ka përjetuar periudha “shumë më të vështira” sesa kjo aktuale me pandeminë Covid-19, përfshirë dy Luftëra Botërore”. Këtë nënvizoi Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta, gjatë një interviste për AdnKronos.





Vendi i Shqiponjave së fundmi ka marrë OK për fillimin e negociatave të anëtarit në BE, nga Këshilli Europian, së bashku me Maqedoninë Veriore.









Tani BE-ja, përballë pandemisë, po përballet me tensione shumë të forta: “Unë e kuptoj keqardhjen – nënvizon Meta – dhe ndryshimet që po ndodhin në këtë periudhë të vështirësive të mëdha”.

“Por, më lejoni t’ju them – vazhdon ai – se Europa ka kaluar periudha shumë më të vështira, përfshirë dy Luftëra Botërore në shekullin e kaluar. Është e domosdoshme që në projektin europian të kishte hapësirë, si për të mirat që sjell integrimi dhe tregu i përbashkët, por gjithashtu do të ishte e nevojshme të ruhen traditat dhe kultura, të gjitha në emër të lirisë dhe demokracisë”, përfundon Meta.

