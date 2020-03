COVID-19/ Mesazhi i Organizatës Ndërkombëtare: Të përgatitemi sikur të gjithë të jemi të prekur

View this post on Instagram

🇦🇱 | Mesazh i Përbashkët nga Organizata Ndërkombëtare dhe Partnerë Zhvillimi në Shqipëri Këto janë ditë të jashtëzakonshme për të gjithë botën. Pandemia e COVID-19 po rrëmben jetë njerëzore dhe po shkakton trazira masive për njerëzimin. Ne, si bashkësi organizatash ndërkombëtare dhe partnerësh zhvillimi në Shqipëri, dëshirojmë të shprehim unitetin tonë me popullin shqiptar ndërsa bashkojmë forcat në këtë luftë. Ne jemi pranë jush për të kapërcyer këtë krizë së bashku! Ne kemi një mesazh për ju: Mos hamendësoni se nuk do të prekeni. Përgatituni sikur do të prekeni. Respektoni masat e marra, mbroni veten dhe të dashurit tuaj, mbani distancën shoqërore, qëndroni në shtëpi dhe lani duart shpesh. Ne dëshirojmë që ju të qëndroni të sigurt, të shëndetshëm dhe të mos prekeni nga Koronavirusi. Lexoni informacione të besueshme nga Organizata Botërore e Shëndetësisë – OBSH dhe Ministria e Shëndetësisë dhe kontribuoni në ndërtimin e besimit. Mbroni të prekurit dhe kujdesuni për njëri-tjetrin. Ky është një moment që kërkon solidaritet. Ndërsa shumica jonë gjendemi të sigurt në shtëpi, mirënjohja jonë më e thellë shkon për të gjithë punonjësit e shëndetësisë, policisë, autoriteteve kufitare, autoritete lokale dhe shumë nga njerëzit tanë që janë në vijën e pare të luftës, duke shpëtuar jetë dhe mundësuar funksionimin e shoqërisë. Faleminderit nga zemra! Së bashku mundemi t’a mposhtim Covid-19. #StayAtHome # QëndroniNëShtëpi 🇺🇸 | Joint Message from Development Partners in Albania These are extraordinary days for the entire world. The COVID-19 pandemic is claiming human lives and causing massive upheavals for humanity. We as a community of development partners in Albania would like to express our unity with the Albanian people as we join forces in this fight. We stand by you to overcome this crisis together! We have a message for you: Don’t assume you won’t be affected. Prepare as if you will be. Respect the measures taken, protect yourself and your loved ones, maintain social distancing, stay at home, and wash your hands frequently. We want you to stay safe, healthy and free of Coronavirus. Read reliable information from the World Health Organization – WHO and the Mini