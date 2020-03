COVID-19/ Basha: Të bëhen sa më shumë testime, sakrifica 3-javore rrezikon të shkojë dëm

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Në një dalje publike para mediave kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i bëri thirrje autoriteteve të shëndetësisë që të bëjmë sa më shumë testime, në mënyrë të tillë që të evidentohen rastet me COVID-19, duke çuar kështu në frenimin e përhapjes së tij. Ai theksoi se kjo luftë kundër pandemisë, do të rezultonte e dështuar nëse nuk do të bëheshin testime masive.





“Ju falënderoj për punën. Për sakrificën tuaj. Falë sakrificës tuaj, falë masave të distancimit social, Shqipëria ia ka dalë që në këto 3 javë të mbajë në kontroll kurbën e infeksioneve të konfirmuara zyrtarisht. E cila është më e ulët se numri real i infeksioneve. Punën më të madhe dhe barrën e madhe, e kanë mbajtur qytetarët, ju. Ne si opozitës, PD, unë personalisht, kemi kërkuar nga autoritetet që masave kufizuese, t’i bashkëngjiten dhe masat lehtësuese. Në radhë të parë për ata që kanë qenë në kushte të vështira dhe para shpërthimit të epidemisë.









Po ashtu dhe për sipërmarrjet, për biznesin e vogël, fermerët, dhe punëdhënësit, të cilët janë gjetur të papërgatitur. Para se të nisim me seancën e pyetjeve, dua të theksoj me force se mbetet urgjente, ndryshimi radikal i testimeve. Ndonëse numri i të infektuarve, është në shifra të menaxhueshme, përqindja e viktimave në raport me shifrat e konfirmuara mbetet e lartë. Pra për ekspertët numri i testimeve është i ulët. Dua të bëj thirrje për rritjen drastike të numrit të testimeve, tek personeli shëndetësor, shtetëror, te personeli i biznesit privat në kontakt me njerëzit. Nisjen e gjurmimeve, dhe izolimit, që të sjellim rezultate të vërteta. E gjithë kjo sakrificë do të shkojë dëm, pasi duhet të dimë se sa është numri i të infektuarve në të vërtetë. Transparencë për testimet dhe transparencë për të testuar”, tha Basha.

Pjesë nga deklarata e kreut të PD

Mbetet urgjente prej më shumë se 10 ditësh ndryshimi radikal strategjisë së testimt. Ndonëse numri i atyre që janë konfirmuar të infektuar është zyrtarisht akoma në shifra të menaxhueshme, është për t’u theksuar fakti se përqindja e viktimave në raport me shifrat e konfirmuara mbetet e lartë, çka tregon se për shumë ekspertë se numri i testimeve është jashtëzakonisht i ulët.

Ndaj, në përputhje me kërkesën e OBSH dua të bëj thirrje së pari për rritjen drastike të numrit të testimeve, së pari tek personeli shëndetësor, tek personeli shtetëror në kontakt me njerëzit, tek personeli i biznesit në kontakt me njerëzit, si dhe nisjen e sistemit të gjurmimit në bashkëpunim me pushtetin vendor, në mënyrë që, përmes testimit, gjurmimit dhe izolimit të sjellim rezulatet e vërteta në izolimin dhe trajtimin e personave të infektuar.

Pa këtë hap të domosdoshëm, sakrifica e këtyre tre javëve mund dhe do të shkojë dëm. Ne duhet ta dimë me saktësi sa të infektuar kemi, ku i kemi, në mënyrë që të marrim masat sot përpara se sakrifica trejavore e distancimit social të na shkojë kot dhe të infektuarit të paidentifikuar të vazhdojnë të infektojnë pjesën tjetër të popullsisë dhe në këtë mënyrë të kontribuojnë në numrin e të infektuarve dhe në këtë mënyrë të paevitueshme në rritjen e numrit të viktimave.

Ndaj thirrja ime është transparencë për testimet dhe në radhë të dytë transparencën për kapacitetet tona për të testuar. Dhe këtu mjafton të marrin shembullin e Kosovës, e cila ka bërë të qartë se ka 7 mijë kite testimi. Mjafton të shohim vendet e tjera të rajonit që numri i testimeve po rritet. Ndaj mendoj se është një thirrje e qartë ndaj autoriteteve për të mos vonuar më rritjen e testimeve, me transparencë, duke bërë përditë dhe administruar testimet me transparencë dhe jo duke rënë pre e skemave abuzive. Qytetarët, personeli shëndetësor kanë nevojë t’i nënshtrohen një numri sa më të madh testimesh. Mostestimi do ta çojë gjithë këto sakrificë kot.

Pyetje: Çfarë mendoni se nuk po bën mirë qeveria Rama sa i përket masave që ka ndërmarrë ndaj COVID-19 dhe si kjo situatë mund të ishte menaxhuar më mirë sipas jush?

Lulzim Basha: Së pari dua ta bëj të qartë se kjo nuk është koha për një debat politik. Kjo nuk është koha për të treguar përgjegjësitë për ato që nuk janë bërë apo që janë bërë me vonesë. Qëllimi i kësaj konference për shtyp është që përmes vetëdijësimit qytetar dhe përmes kërkesave që ne paraqesim për interesin e qytetarëve, për jetën e tyre, për sigurinë e tyre, për mirëqenien e tyre, të mundësojmë që veprimet të kryhen ashtu siç duhet dhe të kryhen në kohë. Pa diskutim, do të ketë një kohë kur të kërkojmë llogari, ku të kërkojmë përgjegjësitë për hapat e hedhur me vonesë dhe kur të kërkojmë të bëhet një transparencë totale se pse ndodhi kjo dhe kush është përgjegjës për këtë. Po kjo nuk është koha për të bërë këtë. Tani është koha për të përqendruar të gjithë energjitë tona, të gjithë fokusin tonë dhe të gjithë vemendjen tonë, te kalimi me sukses me sa më pak viktima, me sa më pak humbje jetësh, me sa më pak dhimbje të kësaj epidemie.

Ajo që duhet bërë me urgjencë është ajo që po vënë theksin gjithmonë e më shumë ekspertët: testimet si mënyra për të parandaluar përhapjen e COVID-19 dhe për të ndërprerë zinxhirin infektues. Dhe në këtë kuadër nuk kemi akoma informacion se sa materiale testuese ka në dispozicion vendi ynë. Nuk e dimë se çfarë po bëhet për testimin masiv të mjekëve, testimin e punonjësve të policisë apo të forcave të armatosura që janë në terren, punonjësve të furave të bukës, dyqaneve ushqimore, zyrave të shërbimit, të gazetarëve, të mediave që po kështu jeni në terren. Psh në Maqedoni dimë që ka 13 pika testuese. Dimë që Kosova mori së fundmi 7 mijë kite testuese. Po Shqipëria pse nuk ka transparencë?! Uroj që mos të fshihet diçka pas kësaj dhe i kërkoj qeverisë urgjentisht të bëjë transparente: sa pajisje testuese ka? Sa pika testimi ka të hapura? Sa pika testimi do të hapë? Kostoja e testimit sipas ekspertëve është 3-4 euro si në Shqipëri dhe në Kosovë. Pra kostoja e mjaftueshme për të blerë kite testuese për ta shtrirë testimin sa më masiv, natyrisht nuk mund të bëhet për gjithë popullsinë, po sa më masive sipas analizës së riskut, është shumë më pak se shumat marramendëse që kemi dëgjuar të tenderohen këto ditë për kontrata betoni.

Ndërkohë që numri i testimeve është i ulët dhe një nga gjërat që dëgjojmë në mënyrë të vazhdueshme që s’ka lekë, është hapur një tender 411 milion lekë për zyrat e Spitalit të Traumës. Nuk është prioritet mobelimi, arredimi apo fasadat e spitalit të Traumës. Prioritet për shëndetin e mjekëve në spitalin e Traumës, për shëndetin kudo të mjekëve infermierëve, personelit shëndetësor, është marrja me urgjencë e paisjeve të mjaftueshme për testimin e tyre. Që do të thotë: kitet testuese, pajisjet testuese. Tani teknologjia po ecën shumë shpejt, koha e testimit po shkurtohet, është e pafalshme që mjekët nërradhë të parë që janë më të ekspozuarit bashkë me personelin shëndetësor, të presin me ditë të tëra për t’u testuar, me ditë të tëra për të marrë përgjigjen e testimit, ndërkohë që vazhdojnë të jenë në kontakt me kolegët e tyre, në kontakt me pacientë dhe, në këtë mënyrë, ata që në fakt duhet të jenë vija mbrojtëse ndaj sëmundjes, shpesh herë për shkak të këtyre mangësive, kthehen në shkak që të karantinohen, të vetëkarantinohen ata dhe kolegët e tyre.

Ndaj kërkesa kryesore që kam sot sa i përket administrimit në kuptimin shëndetësor të krizës është të ndryshojë kryekëput qasja e këtyre tre javëve, të sigurohen mjaftueshëm pajisje testuese dhe kite testimi dhe të shtrihet testimi në mënyrë masive si e vetmja rrugë për të parandaluar përhapjen e COVID-19 dhe për të ndërprerë zinxhirin infektues. Kjo është e dmosdoshme që sakrifica 3 javore e gjithë shqiptarëve mos të shkojë kot. Kjo është e domosdoshme që të mbajmë të ulët numrin e të infektuarve dhe të mbajmë nën kontroll numrin e viktimave.

Etiketa: Lulzim Basha