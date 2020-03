COVID-19/ Basha: Të shpallet gjendja e emergjencës, qeveria të bëjë gati paketë tjetër ekonomike

Ju sugjerojme



Kryedemokrati Lulzim Basha i bën thirrje qeverisë që të shpallë gjendjen e emergjencës së fatkeqësisë natyore, pas përhapjes së COVID-19. Gjithashtu, lideri i opozitës i kërkon ekzekutivit që të bëjë gati një paketë tjetër ekonomike për t’iu ardhur në ndihmë qytetarëve që kanë lënë punën tashmë.





“Qeveria të bëjë gati një paketë tjetër ekonomike, pasi kjo nuk mjafton. Ata që kanë lënë punën dhe ndodhen në shtëpi, duhet të marrin pagën. Të ndërpritet çdo shpenzim, çdo transferim nga thesari i shtetit dhe paratë të shkojnë për shëndetin e shqiptarëve dhe nevojat akute të tyre. Me besimin në zot do ta kalojmë këtë të keqe dhe do të krenohmi për jetët që kemi shpëtuar dhe shembullin që kemi dhënë.









Ju lus edhe njëherë: Respektoni plotësisht të gjitharregullat, qëndroni në shtëpi, merrni masat higjieno-sanitare. I bëj thirrje qeverisë të shpallë gjendjen e emergjencës së fatkeqësisë natyrore në të gjithë Shqipërinë. Këto janë hapa që shpëtojnë jetë, koha për të vepruar është tani”, u shpreh Basha.

Deklarata e plotë e Bashës

Këto janë kohët më të vështira që kemi jetuar në një kohë shumë të gjatë. Por unë kam bindjen e thellë se me të njëjtën forcë që na ka karakterizuar gjatë gjithë historisë tonë, me besimin në Zot dhe me mbështetjen tek njëri-tjetri, do ta kalojmë këtë të keqe të gjithë sëbashku.

Si një familje e madhe, do të mund të krenohemi për jetët që kemi për të shpëtuar, për shembullin që kemi dhënë për fëmijët tanë dhe, mbi të gjitha, për një Shqipëri të nesërme në normalitet, në mirësi, në pozitivitet, edhe më të afruar e më të bashkuar me njëri-tjetrin se para kësaj epidemie.

Ndaj ju lus edhe njëherë, respektoni plotësisht të gjitha rregullat, të qëndroni në shtëpi, të merrni të gjitha masat higjeniko-sanitare. Sikundër e lus qeverinë që, menjëherë, hapat e shpallur t’i detajojë dhe t’i bëjë efektive për t’u ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë.

Menjëherë të shpallë gjendjen e emergjencës së fatkeqësisë natyrore në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe të urdhërojë menjëherë mbylljen e çdo biznesi me prani të madhe dhe të dendur punonjësish.

Këto janë hapa që shpëtojnë jetë dhe koha për të vepruar është tani. Ju uroj një javë sa më të lehtë! Zoti ju bekoftë ju dhe familjet tuaja dhe Zoti e bekoftë Shqipërinë.