COVID-19 dhe gara e furishme për një kurë mrekullie

Ndërsa epidemia përshpejtohet, e gjithë bota po punon për të gjetur ilaçin për të frenuar sëmundjen. Një test klinik do të fillojë mbi 3,200 pacientë në gjendje të rëndë, nga të cilët 800 francezë.





Është vërtetë një garë me kohën. Bashkë me shpalljen e emergjencës Donald Trump, nga Shtëpia e Bardhë njoftoi se: “Për të vënë në fre sëmundjen do të akordojë deri në 50 miliardë dollarë (45 miliardë euro) fonde për luftën kundër Covid-19”.









Shkencëtarë nga e gjithë bota po punojnë fort me kombinimet e molekulave dhe ilaçet tashmë ekzistues kundër infeksioneve virale, si pista më e shpejtë për tu testuar. “Profesorët tanë, me mbështetjen e aktorëve privatë, tashmë janë në gjurmimin e disa trajtimeve. Kërkuesit shkencorë shpresojnë që në pak javë ose muaj, do të kenë një trajtim bazë. Evropa i ka të gjitha pasuritë për t’i ofruar botës antidotin në Covid-19,” është shprehur Emmanuel Macron.

“Kemi humbur shumë kohë, shprehet me keqardhje Bruno Canard, drejtor i kërkimit në CNRS (Francë) dhe specialist për koronaviruse. Tashmë duhej ta kishim një ilaç në raft.” Shkencëtari ndjehet i penduar që hulumtimi mbi antiviralët kundër SARS – sëmundja, e cila filloi në Kinë në 2003, me qindra të vdekur – u braktis shumë shpejt, edhe pse të dy infeksionet janë “kushërinj”. Por ata hulumtime po shfrytëzohen duke dhënë epërsinë e një mobilizimi më të shpejtë. “Duhet që shumë më shpejt se në krizën e SARS, të kemi një përgjigje, them para përfundimit të epidemisë”, beson profesori Bruno Lina, drejtori i VirPath, një nga njësitë kryesore të kërkimit në Francë.

Ndarja e të dhënave

Konkurrenca midis laboratorëve ka të ngjarë të thellohet pasi të arrihen zgjidhje të patentueshme, por për momentin, nuk është ky rasti. OBSH lëshoi një urdhëresë për ndarjen e të dhënave midis vendeve. Laboratorët kudo kanë filluar bashkëpunimet që nga fillimi i janarit, kur ekipet kineze dhe më pas nga e gjithë bota publikuan sekuencat e gjenomit të virusit falas.

Në të njëjtën kohë, studiuesit po punojnë për të bërë një vaksinë në të katër anët planetit. Komisioni Evropian ka akorduar 10 milion euro subvencion. Kërkuesit kinezë kanë njoftuar qeverinë se testet e para të mundshme te njerëzit mund të bëhen në fund të prillit. “Koha që kërkon një vaksinë për tu hedhur në treg shkon dymbëdhjetë deri në tetëmbëdhjetë muaj”, ka thënë Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidenti i OBSH.

Në Francë, Instituti Paster megjithë masat paraprake thotë se në rastin më të mirë vaksina nuk do të jetë në dispozicion para fundit të verës 2021. Ndërkohë, nevojitet mobilizimi i gjithësecilit. “Mos u infektoni mbetet arma më efektive, kujton virologu Bruno Lina. /Le Parisien/

