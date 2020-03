Covid-19/ Itali, rreth 800 viktima 24 orët e fundit

Ju sugjerojme



Italia po trondit botën me të dhënat nga COVID-19. Autoritetet kanë publikuar bilancin e 24 orëve të fundit sa i përket të prekurve me koronavirus. Numri i viktimave ka shkuar në 4825, që do të thotë janë 793 viktima në 24 orët e fundit.





Rastet janë shtuar me 4821 duke e çuar në 42681 numrin total të rasteve aktive. Numri i të shëruarave ka shkuar në 6072 dhe 2857 janë në gjendje kritike.









Ndërsa numri i të vdekurve në të gjithë botën ka shkuar në 12773. Nga viktimat e ditës së sotme vlen të theksohet se vetëm në zonën e Lombardisë e cila është edhe epiqendra e koronavirsut janë shënuar 546 viktima në 24 orët e fundit.

Etiketa: itali