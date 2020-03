Covid-19/ Meta: Brenda 2 ditëve mbledh Këshillin e Sigurisë, ftesë Ramës e Bashës

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Presidenti Ilir Meta tha në një emision televiziv këtë të hënë se brenda dy ditëve pritet të zhvillohet një mbledhje e Këshillit të Sigurisë lidhur me situatën e koronavirusit në vend.





Përveç përfaqësuesve të lartë të qeverisë dhe institucioneve shtetërore, kreu i shtetit bëri me dije se do të ftojë dhe kryetarin e opozitës Lulzim Basha. Meta tha se të gjithë po punojnë për një qëllim të vetëm në këtë situatë.









“Unitet për të përballuar pandeminë. Bashkë me Ramën e Bashën ne mbledhjen e Këshillit të Sigurisë… Unitet përballë pandemisë ka qenë qasja ime që me fillimin e kësaj pandemie.

Besoj që pas dy ditësh do thërres mbledhjen e Këshillit të Sigurisë ku do ti bëj ftese edhe z.Basha që të shprehë aty disa nga pikëpamjet e tij dhe të njihet me masat që janë marrë nga qeveria. Qasja duhet të jetë gjithëpërfshirëse. Nuk është koha për të nxjerre përfitime politike nga askush”, tha Meta.

Kreu i shtetit gjithashtu bëri apel që të testohen të gjithë kontaktet e të prekurve me virusin e ri si dhe ata që shfaqin simptoma.

LEXO EDHE:

Etiketa: Basha