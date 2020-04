Covid-19/ Mjeku epidemiolog: Kurba në rënie, muajin tjetër do të duket ndjeshëm

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Mjeku epidemiolog Eduard Kakarriqi ka deklaruar se koronavirusi ka qarkulluar që në janar në vendin tonë. Rasti i parë i konfirmuar nga Ministria e Shëndetësisë ishte me 9 mars, një djalë që kishte udhëtuar nga Italia.





Kakarriqi deklaroi se ka disa fakte pak a shumë të drejtpërdrejta për qarkullimin e Covid-19 në Shqipëri që prej fillimit të vitit 2020.









Në një intervistë për Abc News, mjeku tha: “Unë dua të vë theksin se OBSH vetëm me datën 27 shkurt ka bërë përkufizimin e rastit për pacientët me sëmundje Covid-19, ky përkufizim rasti i munguar për të gjithë vendet mund të jetë një bazament që të tregojë se vërtet ka pasur një qarkullim të Covid-19 duke filluar që në janar në vendin tonë.

Ky qarkullim ka ardhur duke u rritur për të marrë më shumë në fund të javës së dytë të shkurtër në fillim të marsit një formë për ulje ngritje, por me një pritje drejt uljes së vet në fund të prillit dhe fillim të majit. Janë fakte pak a shumë jo të drejtpërdrejta që qarkullimi i Covid në vendin tonë fillesat i ka në janar”.

Epidemiologu shtoi se jemi në fazën kur kurba është horizontale dhe me një tendencë rënie që nuk vihet shumë re por me shumë mundësi në fund të muajit do të bjerë dhe në fillim të muajit tjetër do të duket ndjeshëm.

Etiketa: Koronavirusi