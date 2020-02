COVID19…gjendja është serioze, por s’ka vend për panik

Ju sugjerojme



Bota është pushtuar nga frika e coronavirusit, njësëmundje relativisht e lehtë e cila ngjan me gripin. Arsyeja pse shumë shtete po alarmohen dhe po marrin masa ekstreme është sepse ky ështënjë virus i ri, një virus me të cilin askush nuk ka pasur kontakt më parë…rrjedhimisht, askush nuk ka imunitet ndaj kësajsëmundjeje. Është e vërtetë që ky virus ka vdekshmëri të ulët, biles shumica e njerëzve tëcilët e marrin virusin, e kalojnë me simptoma të lehta. Ështëpikërisht kjo arsyeja pse ky virus po përhapet me shpejtësi në tëgjithë botën. Ajo shumicënjerëzish tëcilët e kalojnë lehtë, ështëvështirë të evidentohen…sepse nuk mund t’i bësh analiza gjithëpopullsisë…duke qenëvështirë evidentimi, këtanjerëz me virus por pa shqetësime të rënda, vijnëvërdallë nëpër qytet duke përhapursëmundjen te tëtjerët. D.m.th., duke qenësëmundje e lehtë, përhapet më shpejt, rrjedhimisht, përhapet më shumë tek ajo shtresë e popullsisë e cila ka imunitet tëdobët…ajo shtresë e cila ka vdekshmëri të lartë nga ky virus.









Bazuar nëkëto arsye, shumë vende të botes kanë zbatuar modelin e karantinës, një metodë efikase përzvogëlimin e përhapjes sësëmundjes nënjë zonë të caktuar. Karantina nuk dëshirohet nga asnjë qeveri, normalisht. Karantina do tëthotërënie tëekonomisë, kolaps nëshoqëri, pezullim i disa shërbimeve të caktuara…Nuk është e lehtë tëmarrësh masa të cilat do dëmtojnëekonominë e një shteti, por unë mendoj se jeta e njeriut vlen më shumë se çdo humbje ekonomike. Me tëvërtetë do humbasim disa lekë, do privohemi nga disa shërbime…por do kemi parandaluar vdekjen e shumënjerëzve.

Vijmë te rasti i Shqipërisësonë…me këtëshpejtësipërhapjeje globale, ështëçështjeditësh ardhja e virusit nëShqipëri…në mos ka ardhur që tani që flasim. Ardhja e virusit nuk do tëthotë që do kemi tësëmurë qëditën e parë, sepse virusi ka një periudhe inkubacioni mesatarisht 7-10 ditë (periudha e inkubacionit është koha nga marrja e virusit deri në shfaqjen e simptomave). Kështu qëlogjikisht, duhet të monitorohen me kujdes njerëzit tëcilëtvijnë nga zona ku janë konfirmuar tashmë rastet me coronavirus. Nëkëtë aspekt, monitorimi i personave tëcilëtvijnë nga jashtë duhet të bëhet nëmënyrëstrikte, jo thjesht duke i matur temperaturën në ballë atyre që zbresin nga trageti p.sh. Duhen përgatitur zona të caktuara karantine, zona të cilat duhet tëbëhen publike, njerëzit duhet ta dinë ku do shkojnë dhe si do procedohet me ta nëkëto zona karantine. Duhet krijuar një staf i caktuar personeli mjekësor, punonjësish socialë dhe punonjës të rendit tëcilët duhet edhe të trajnohen përkëtë detyrë të re…dhe më e rëndësishmja, tëbashkërendojnë detyrat me njëri-tjetrin.

Për rastet që do shfaqen nëShqipëri me coronavirus (dhe të jeni të sigurt që do shfaqen), qeveria duhet të jete sa më transparente, duke informuar popullsinë dita-ditëspër masat e marra. Qeveria nuk duhet ta shohëtransparencën ndaj publikut si një rrezik përpërhapje paniku. Përkundrazi, terri informativ mendoj se krijon më shumë panik. Kjo është edhe arsyeja që vendet e zhvilluara i raportojnëmenjëherë rastet me këtësëmundje.

Stafi mjekësor në spital është grupimi më i rrezikuar ndaj këtij virusi, kështu që duhet të shtohen masat e sigurisë në të gjitha spitalet e vendit. Maskat nuk vlejnëpërpopullatën nëpërgjithësi, por personeli mjekësor e ka të domosdoshme përdorimin e maskës. Personat tëcilët shfaqin simptomat e këtij virusi, normalisht duhet tëshkojnë nënjë pikë tëpërcaktuar nga shteti për t’u ekzaminuar, jo tëshkojnë nëpoliklinikën e parë ose spitalin e parë qe iu del përpara…sepse kështupërhapet akoma më shpejt sëmundja. Prandaj është shumë e rëndësishme që qeveria tëngrejë pika kontrolli nëpër rrethe të ndryshme, pika të cilat tëpërdorenpër të seleksionuar rastet që realisht kanëkëtë virus dhe nuk kanënjë grip të thjeshtëp.sh.

Kjo ishte për sa upërket masave që duhen marrë nga një qeveri e përgjegjshme, ka edhe disa masa që duhen marrë nga secili prej nesh:

-lani shpesh duart;

-mos vini dorën kur të teshtini, mund të ngrini bërrylin ose mund tëpërdorninjëfacoletë, tëcilënduhet ta përdornivetëm 1 herë.

-evitoni ambientet e mbipopulluara. Është e vështirë t’i thuash njëpunonjësi i cili sapo ka dalë i lodhur nga puna “mos hip nëautobus”, por këtojanë masa të nevojshme për parandalimin e përhapjes.

-evitoni udhëtimet në qytete të tjera.

-nëse jeni personel mjekësor, përdorni maska.

-mbani një distancë rreth 2-3 metra me njerëzit e tjerë, sepse kjo konsiderohet një distancë e sigurt ndaj përhapjes së virusit.

Si përfundim dua t’ju kujtoj se kemi rreth 650 mijë të moshuar nëShqipëri, e cila është mosha më e rrezikuar nga ky virus… nuk janë të botës, janë nënat e baballarëttanë. Masat që duhen marrëjanë tëvështira e të kushtueshme…por jeta e njeriut është gjëja më e shtrenjtë nëkëtë botë.

Mos harroni që paniku dhe ankthi e dobëson sistemin tonëimunitar, sistem i cili është mbrojtja më e mirë që kemi ndaj këtij virusi. Prandaj mos bëni panik…por gjithashtu mos e konsideroni këtë situatë më pak serioze seçështë realisht!!

