Dalin në ankand 21 makinat e aktorit Paul Walker (Foto)

21 automjete në pronësi të aktorit të ndjerë Paul Walker, do të shiten në një ankand me rastin e 49-vjetorit të kompanisë së njohur prodhimit të makinave Barret-Jackson Scottdale. Në radhën e automjeteve do të jenë 7 BMW, si dhe makina me të cilën aktori ka bërë më shumë bujë në filmin “Fast and Furious”, Nissan 370Z. Ankandi do të zhvillohet në datat 11-19 janar 2020.

Makinat, të cilat do të bashkëshoqërohen me emrin e aktorit, ka të ngjarë që të blihen me çmime marramendëse. Risjellim në vëmendje se Paul Walker, i njohur për rolin e Brian O-Conner, vdiq në një aksident me makinë në 30 nëntor 2013, duke i dhënë një makine tip Porche Carrera GT.

