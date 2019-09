Dalin pamjet e sherrit, reagon Molliqaj: Unë mbroj të vërtetën time

Ju sugjerojme

Kandidati për deputet nga koalicioni AAK – PSD Dardan Molliqaj ka reaguar, menjëherë pasi në media janë publikuar pamje të rrahjes mes tij dhe analistit Haki Abazi. Molliqaj deklaron se siç shihet nga pamjet, Abazi është i pari që sulmon dhe pastaj dalin e viktimizohen.

Postimi i Dardan Molliqajt:

Shumë mirë që dolën videot. Tash ndalen të gjitha spekulimet.

Një subjekt që u paraqit si viktimë dhe ndërtoi konspiracione bashkë me një televizion, po dalin hapur si mashtruesit e radhës.

Shpifin në emisione; sulmojnë vetë pas emisioneve; ikin me vrap pastaj dhe në fund tentojnë të paraqiten si viktima.

Mua më vjen keq për situatën e krijuar por asnjëherë nuk do të ndalem duke ia thënë të vërtetën secilit. Unë nuk fshihem. As nuk mashtroj. As nuk viktimizohem.

Luftoj për atë që besoj.

Etiketa: dalin pamjet