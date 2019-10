Dalin shifrat, ja sa paguhen blogeret e njohura në “Instagram”

View this post on Instagram

So excited to share some awesome news: I’ll be part of the scientific advisory committee of @rcsacademy alongside some of the most talented Ceos and entrepreneurs. This marks a big step in my path as a ceo, business woman and entrepreneur and It’s all thanks to you 💞 More in my stories! Sono troppo contenta di potervi finalmente svelare questo progetto: sono un membro del comitato scientifico del master in management della moda e del lusso di @rcsacademy insieme ad alcuni dei piu talentuosi imprenditori ed amministratori delegati. Questo per me e’un grande passo nel mio percorso da business woman ed imprenditrice, ed e’tutto grazie a voi 💞 Trovate piu’info nelle mie stories!