Danke! Si ta lexojmë vendimin gjerman për negociatat

Enton Palushi

Para disa ditësh në një studio televizive, duke komentuar vendimin gjerman për nisjen e negociatave me kushte, referuar krahasimeve të vazhdueshme që bën kryeministri Edi Rama kur bie fjala për integrimin, thashë se nëse qeveria feston, do jetë sikur po bën dasmë pa nuse. Ky interpretim bazohej kryesisht te raportimet e Rrjetit Gjerman të Redaksive, të parët që panë draftin ku thuhej se Shqipërisë do i vendosen kushte shtesë nga Bundestagu (Parlamenti Federal). Raportimi ishte me tone të zymta, pasi thuhej se kushtet janë jo vetëm të rënda, por gjuha e tyre është kaq e përgjithshme sa hapja reale e negociatave me Shqipërinë rrezikon të shtyhet për shumë vite. Gazetari sqaronte se për të mos krijuar përshtypjen se Shqipëria po shkëputet nga Maqedonia e Veriut, e cila do i nisë negociatat menjëherë pa kushte, po përdorej një teknikë që të kënaq me lugën bosh. Negociatat do nisin kur të plotësohen kushtet, pa asnjë datë konkrete, pra me fjalë të tjera nuk do nisin.

Megjithatë, edhe pse qeveria e ka marrë me triumfalizëm këtë vendim siç ka ndodhur edhe herët e tjera kur ka festuar me shampanjë, pavarësisht se dihet se ajo do të na shurdhojë veshët duke thënë se kushte do kemi gjithmonë në rrugën e integrimit, është momenti që të sqarohen disa gjëra për vendimin gjerman.

Ai në thelb është një nga vendimet më të mira që është marrë ndonjëherë për vendin tonë, një lajm i mirë për Shqipërinë dhe një lajm i keq për qeverinë. Ky vendim është një hartë e rrugës që duhet ndjekur jo vetëm për të zgjidhur krizën e rëndë politike, por edhe për të vënë përpara disa prej problemeve madhore të vendit.

Fillimisht duhet theksuar se Shqipëria do ketë dy Konferenca të Anëtarësimit. E para vetëm do të konstatojë plotësimin e dy kushteve të para, ngritjen e Gjykatës së Lartë dhe asaj Kushtetuese dhe miratimin me konsensus të plotë të Reformës Zgjedhore. Përpara se të kalohet te konferenca e dytë dhe nisja reale e negociatave me dy kapitujt e rëndësishëm, 23 dhe 24, që lidhen me Shtetin e së Drejtës (reforma e sistemit gjyqësor dhe të Drejtat themelore) dhe liritë themelore, sigurinë dhe drejtësinë, Shqipëria duhet të kalojë në fazën e dytë: zbatimin e ligjeve të miratuara. Lajmi i mirë është se gjermanët, të lodhur nga Shqipëria që vetëm miraton, por nuk implementon, do kërkojnë që të shohin produktin të konkretizuar. Në rastin konkret duan të shohin zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe një reformë në drejtësi eficente dhe të pakapur.

Së dyti, ajo që kishte kërkuar me ngulm jo vetëm opozita, por edhe shqiptarët, që negociatat të nisin sepse kështu do të mbahet nën kontroll më shumë qeverisja, po bëhet realitet. Vendosja e kushteve do të shtojë monitorimin e rreptë ndaj çdo standardi demokratik në vend. “Progresi në rrugën e pranimit nuk duhet të vlerësohet vetëm nga Komisioni, por edhe rregullisht nga Qeveria Federale duke përfshirë këtu përfaqësitë e saj diplomatike”, kërkojnë gjermanët.

Së treti, problemet e mëdha të denoncuara nga opozita dhe që po i marrin frymën demokracisë në vend, janë ato që dominojnë tek dokumenti i miratuar nga dy grupet e koalicionit të madh gjerman. Bëhet fjalë për rënien e institucionit të votës së lirë dhe përmbytjen e Shqipërisë nga droga. Parlamenti gjerman kërkon që të sqarohet legjitimiteti i votimeve të 30 qershorit dhe të ndëshkohen ata që kanë prekur zgjedhjet parlamentare të vitit 2017. Zgjedhjet e reja lokale dhe ato parlamentare duhen bërë me reformën e re zgjedhore, e cila duhet zbatuar në mënyrë korrekte. Kaq shumë është vënë theksi tek çështja e zgjedhjeve, sa ato përbëjnë thelbin e kushteve shtesë. Jo më kot në dokument thuhet se këto kushte po shtohen nga Bundestagu, pavarësisht se nuk janë pjesë e katalogut europian të kërkesave.

Së katërti, edhe pse në Shqipërinë tonë janë përpjekur të na bëjnë të besojmë se në Gjermani kanë probleme të brendshme kur bie fjala për Shqipërinë, jo vetëm mes dy partive qeverisëse CDU dhe SPD, por edhe brenda vetë CDU-së, dokumenti mban vulën e rëndësishme të të dy forcave të mëdha qeverisëse.

Në fund, por jo për nga rëndësia, Gjermania e pranon se Shqipëria ndodhet në mesin e një krize të rëndë të brendshme politike, e cila duhet zgjidhur sa më shpejt pasi rruga e negociatave do vështirësohet ndjeshëm. Ka prej atyre që mund të spekulojnë se ky duhej të ishte një kusht më vete. Por kjo fjali për krizën politike është si një ombrellë ku bëhen bashkë të gjitha kushtet. Sepse të gjitha ato probleme kanë sjellë krizën politike dhe zgjidhja e secilës prej tyre vetëm sa e lehtëson atë. Kjo është arsyeja se përse dokumenti gjerman është një lajm i mirë pasi ofron të parin ‘udhërrëfyes’ nga ku mund të hidhen piketat për të çliruar vendin nga situata e rëndë ku është zhytur.

Danke Deutschland!

