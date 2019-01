Dashuri dhe krim në Zall Bastar

Zall Bastari është një fshat i varfër i Tiranës, me pak banorë. I harruar është ai fshat, dhe rruga deri atje është një mundim i madh. Vetëm një fuoristradë e lartë me motorr të fuqishëm ia del. Dhe prapë duhen veshka të forta. Kapton një kodër, pastaj një mal. Të ngjan se po shkon në një vend tjetër, të paktën në Dibër, edhe pse je në një njesi administrative të kryeqytetit.

Zall Bastari pushtoi mediat mbrëmë vonë për një ngjarje të pazakontë. Një krim pasioni bëri që ky truall i harruar të përmendet nga të gjithë. Një histori dashurie, një tradhëti, një kurorë e shkelur, një nder i prekur, dhe në fund, një i vrarë.

E gjitha përfundon në kronikë.

Një 20-vjeçare nga Zall Bastari i Tiranës prej 3 vitesh ishte martuar me një bashkëfshatarin e saj. Por njëkohësisht ajo vazhdonte një lidhje jashtëmartesore me 34-vjeçarin Arben Gjeci. Pikërisht kjo lidhje jashtë martesës është pikasur nga bashkëshorti i 20-vjeçares, i cili i ka thënë vëllait të saj se motra e tij e tradhëtonte.

Fillimisht E.Cani nuk e ka pranuar që motra kishte një dashnor dhe për këtë arsyje, bashkë me kunatin e tij vendosën të ruajnë motrën. Gazeta Mapo ka mësuar se mbrëmjen e së enjtes ata kanë parë 20-vjeçaren të dalë nga banesa dhe e kanë ndjekur. Pak minuta më vonë i kanë gjetur të renë me Arben Gjecin gjysëm të zhveshur. Kjo gjë nuk është pranuar nga 31-vjeçari E.Cani, i cili ka marrë një hekur dhe ka goditur 4 herë në kokë Arben Gjecin. Të gjendur në një situatë të vështirë E.Cani bashkë me kunatin e tij e kanë marrë Arben Gjecin dhe e kanë nxjerrë në rrugë.

Ngjarja është raportuar si aksidentale sikur Gjeci kishte rënë nga një lartësi. Por kur mbërriti në spitalin e traumës Arben Gjeci ndërroi jetë dhe mjekët panë që ai kishte 4 çarje në kokë që ishin shkaktuar nga goditjet. Kjo bëri që Policia të zbulojë misterin e fshatit Zall Bastar, ku kishim të bënim me një krim për shkak të dashurisë. Policia ka arrestuar edhe 20-vjeçaren që duket se është shkaku i përplasjes në këtë fshat. 20-vjeçarja E.Cani u arrestua pasi pengoi në zbardhjen e ngjarjes, sipas Policisë./gazetamapo.al/