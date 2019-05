Dashuria për rrezikun ‘mësohet’ që në fëmijëri

Ju sugjerojme

Jo vetëm prindërit, por kushdo që ka kaluar pak kohë me një fëmijë të vogël, e di shumë mirë se fëmijët kanë një ndjenjë për të rrezikuar dhe futen në aventura që duket sikur i kalojnë kufijtë e sigurisë, të paktën kështu duken në sytë e të rriturve

E megjithatë, përkundër asaj që besohet, dashuria për rrezikun nuk është e lindur: nuk lind me fëmijën. Ajo zhvillohet më vonë dhe ndikohet shumë nga mjedisi i jashtëm. Kjo është arsyeja pse disa fëmijë janë pak më të “çmendur” dhe “të pasjellshëm” se të tjerët. Të paktën ky është përfundimi i arritur nga një studim i kryer nga një ekip hulumtuesish kinezë, nga Shanghai, botuar në Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas).

Studimi përfshiu dy grupe të fëmijëve kinezë të klasës së parë në të njëjtën shkollë, por që i përkisnin dy kulturave të ndryshme: njëra ishte pjesë e popullatës nga tradita matriarkale Mosuo dhe një nga tradita patriarkale Han. Autorët, gjatë ditëve të para të shkollës, i ftuan fëmijët të merrnin pjesë në një lojë të ngjashme me lotarinë dhe vëzhguan sjelljen e tyre, për të parë nëse dhe si rrezikonin. Kështu ata i ndoqën ata për një kohë dhe pas disa muajsh ata i ftuan përsëri për të luajtur. Qëllimi ishte për të kuptuar nëse me fillimin e shkollës dhe, prandaj, me ndryshimin e mjedisit dhe me ekspozimin ndaj kulturave të tjera, ndjenja personale për të rrezikuar ishte ndryshuar.

Kultura ka një ndikim të madh

Duke analizuar rezultatet, studiuesit kanë vënë në dukje se në fillim të shkollës, dëshira për rrezik ishte më e zhvilluar tek vajzat e kulturës Mosuo sesa tek djemtë e së njëjtës kulturë.

Në grupin etnik Han, e kundërta ishte e vërtetë: djelmoshat ishin më të pamatur. Megjithatë, gjërat ndryshuan me kalimin e kohës: pas disa muajsh, dallimet midis vajzave të dy popullsive ishin zvogëluar. Ato Mosuos ishin bërë më të kujdesshme dhe Hanët pak më pak të përmbajtur.

“Kishte një konvergjencë: qëndrimi i tyre ndaj rrezikut u bë më i ngjashëm me kalimin e kohës sëbashku”, shpjeguan autorët.

Fëmijët duhet të inkurajohen

Prandaj, sipas këtyre rezultateve, mund të themi se nuk është e vërtetë se dashuria për rrezikun është e lindur, përkundrazi mund të ndikohet në një moshë të re. Për shembull, duke jetuar çdo ditë në kontakt të ngushtë me kulturat e tjera.

Duke pasur parasysh se studimet e mëparshme kishin treguar se vajzat janë më të tërhequra se sa meshkujt, domethënë djemtë janë më të prirur të kenë dëshirë për të rrezikuar, duhen bërë përpjekje që femrat të jenë më të guximshme dhe meshkujt pak më të përmbajtur.

