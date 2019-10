Dasmë me të pasurin francez? Alida konfirmon ndarjen: S’më vlerësoi!

Ju sugjerojme

Këngëtarja Alida Duka i ka dhënë fund lidhjes me menaxherin e pasur francez, me të cilin paralajmëroi një dasmë luksoze që do të organizohej në Monaco. Motra e Stines ka pranuar në një intervistë për “Panorama Plus” se marrëdhënia e tyre ka marrë fund pasi partneri në krah s’ka ditur ta vlerësojë si duhet.

“Lidhja me francezin Xavier ishte një lidhje shumë e veçantë për mua, e cila la gjurmë tek unë. Për këtë arsye publikova dhe këngën “Krejt me Harru” para ca kohësh. Dikush që nuk diti të vlerësojë vlerat që unë kam, nuk ka edhe pse të jetë me mua. Çdo gjë tjetër material nuk më hyn në sy, sepse e kam ndërtuar gjithçka vetë dhe jam krenare për këtë. Karakteri është mbi të gjitha, ajo çfarë unë vlerësoj më shumë”-është shprehur Alida.

Risjellim në vëmendje se Alida, nëna e një djali adoleshent, u shpreh para pak kohësh në emisionin “Why Not” se nga i pasuri francez kishte marrë ndër të tjera një orë të shtrenjtë me 10 gurë diamantë.

Etiketa: Alida Duka