Dasmë së shpejti? Ja ç’thonë Marsela Çibukaj dhe Vitmar Basha

Ju sugjerojme

Marsela Çibukaj dhe Vitmar Basha janë prej pak kohësh përkrah njëri-tjetrit jo vetëm nga muzika, por edhe nga dashuria. Të ftuar së fundmi në emisionin #gjesi, këngëtarët kanë folur krahas angazhimit profesional, edhe për kurorëzimin e dashurisë së tyre në martesë.

Vitmari ka bërë me dije se diçka e tillë pritet të ndodhë në pranverë të vitit që vjen. Ndërsa Marsela, duke qeshur, është shprehur: Mos thuaj kot. Tani unë si vajzë nuk mund të them se kur e kemi për t’u martuar, sepse së pari i përket çunit (duke bërë me gisht nga Vitmari) me i propozu femrës. Kështu që presim propozimin dhe unazën, më pas caktohet data.

Kujtojmë se në fillim të këtij viti, Vitmari publikoi albumin e titulluar “9”, që sipas tij, ka qenë produkt i frymëzuar tërësisht nga e dashura, Marsela.

Etiketa: Marsela Çibukaj