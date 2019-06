Datë të re për zgjedhjet, Meta mbledh aleatët e Bashës

Ju sugjerojme

Ka nisur takimi i Presidentit të Republikës, Ilir Meta, me aleatët e kryedemokratit Lulzim Basha. Krerët e partive opozitare kanë mbërritur në këto momente në zyrën e kreut të shtetit.

Në këtë takim marrin pjesë kreu i PDK, Nard Ndoka, ai i LZHK, Dash Shehi, i PBDNJ Vangjel Dule, kreu i PAA, Agron Duka si dhe nënkryetari i PR, Arjan Madhi.

Mësohet se gjatë këtij takimi do diskutohet data e re e zgjedhjeve vendore, pasi Meta zhdekretoi 30 qershorin të shtunën e kaluar nisur nga tensionet politike që po kalon vendi. Megjithatë, paralelisht me takimin e Metës me aleatët e Bashës, kryeministri Edi Rama vijoi fushatën elektorale në Divjakë, duke iu rikthyer mitingjeve pas 4 ditësh.

Etiketa: Ilir Meta