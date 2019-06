De Rossi zgjedh destinacionin e ri

Ju sugjerojme

Pasi Roma i dha duart, u mendua se Daniele de Rossi në Itali nuk do të qëndronte më dhe do të ndryshonte destinacion pas një jete me verdhekuqtë. Por, gjërat kanë ndryshuar.

Fiorentina e Rocco Commisso e ka shumë seriozisht! Javën e shkuar, Daniele Prade dhe Vincenzo Montella – që janë njohur te Roma – kanë biseduar me De Rossin, duke i ilustruar projektin teknik dhe duke i propozuar një rol udhëheqësi në revolucionin teknik.

Zgjidhja e Firences është edhe ajo e preferuar nga familja, duke qenë një qytet pranë Romës. Kontrata? Vjetore, me opsion për sezonin e dytë. Vjollcët parakalojnë të gjithë, nga Milani te Atalanta, Boca Juniors e kështu me rradhë.

Daniele de Rossi do të jetë futbollisti i ri i Fiorentinas.

