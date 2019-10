Debati/ Mark Marku-Ramës: Po prodhoni një realitet të shtrembëruar

Ju sugjerojme

Analisti dhe pedagogu Mark Marku e cilësoi kryeministrin Edi Rama në emisionin “Opinion” si prodhues të një realiteti të shtrembëruar.

Ndërkohë që kreu i ekzekutivit u vendos mbrëmjen e sotme (24 tetor) përballë tij dhe tre analistëve të tjerë, për të folur për moshapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Europian, Marku i drejtoi pyetjen se çfarë ka bërë më shumë se pozita paraardhëse përgjatë gjashtë viteve qeverisje.









Mirëpo, Rama u ndal në bindjen e tij politike, duke u shprehur: “Për ty nuk kam bërë asgjë, sepse ti je me të vërtetë shqiptar, por je shqiptar demokrat”.

I revoltuar, Marku iu kthye: “E them me krenari që nuk i përkas bindjes suaj politike. Ju nuk keni bërë asgjë më shumë gjatë këtyre gjashtë viteve. Në kohën e Partisë Demokratike, vendi ynë hyri në NATO dhe iu liberalizuan vizat, ndërsa me ju në krye po rrezikojmë edhe rikthimin e tyre. Kryeministër, ju po prodhoni një realitet të shtrembëruar“.

Etiketa: Edi Rama