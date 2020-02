Dëbora zbardh Bagdadin, për herë të dytë në 100 vjet (VIDEO)

Banorët e Bagdadit po shijojnë borën e rënë, për herë të dytë në 100 vjet. Më parë ajo ra në vitin 2008, por ishte e dobët dhe u shkri shpejt. Shumë irakenë të rinj dhe të vjetër thonë se kjo është hera e parë që kanë parë reshje të vërteta të dëborës në Bagdad, njoftoi AFP.

“Bora mund të bjerë deri nesër, duke pasur parasysh motin e ftohtë. Vala e ftohtë erdhi nga Evropa”, tha Amer el Jaberi nga Qendra Meteorologjike e Irakut.

Banorët e Bagdadit janë shumë më të mësuar me nxehtësinë sesa të ftohtit. Temperatura më e lartë e matur në këtë qytet është 51 gradë Celsius.

Dëbora është një dukuri më e zakonshme në Irakun verior, ku ka rënë në Mosul, por shumë rrallë është parë në pjesët qendrore dhe jugore të vendit.

Omg #Baghdad is snowing , sooo excited to see snow it’s beautiful, it’s first time ever happens . pic.twitter.com/OP64ztJOJU

— Ammar karim (@ammar_afp) February 11, 2020