Dega Fibank Durrës – ambjente të reja moderne!

Ju sugjerojme

Rritja e vazhdueshme e Fibank dhe veçanerisht zhvillimi i deges ne Durres coi ne nje instalim modern te zyrave te reja, vendosur ne Rrugen Aleksander Goga. Zyra e re ofron nje ambient me komod bashke me një ekip profesional dhe te motivuar per tu sherbyer te gjithe klienteve te interesuar.

“Fibank është një banke dinamike dhe ne jemi te dedikuar ndaj klienteve tane, duke synuar qe te ofrojme nje sherbim te shkelqyer ne funksion te nevojave dhe kerkesave te tyre” – tha drejtori i Deges Durres Z. Bledar Kapllani.









“Per ne eshte shume i rendesishem besimi qe klientet kane tek banka jone. Ne kujdesemi qe ky besim te reflektohet ne cdo aspekt te punes tone me klientet, por nga ana tjeter jemi te motivuar qe te angazhohemi edhe ne kuader te pergjegjesise sociale per te kontribuar ne projekte apo iniciativa ne dobi te komunitetit ku sherbejme” shton ai.

Fibank Albania synon te vazhdoje me ndikimin pozitiv ne mireqenien e vendit duke permiresuar jeten e njerezve si punonjes, si kliente dhe si qytetare. Vazhdon te jete nder bankat me dinamike ne vend, me avantazhin e vendimmarrjes teper te shpejte. Fibank eshte shume aktive ne fushen e kredidhenies si per individe ashtu edhe per biznese duke ofruar kushtet me te favorshme, ne perputhje me nevojat dhe kerkesat e klienteve. Stafi i dedikuar synon të kape mundesite qe ofron tregu duke u fokusuar ne zhvillimin e biznesit, krijimin e produkteve te reja dhe specifike sipas kerkesave te klienteve per të arritur një rritje pozitive organike.