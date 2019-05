Deklarata e CDU/CSU, Cakaj: Kritikave u përgjigjemi me fakte

Ju sugjerojme

Ministri në detyrë i Europës dhe Punëve të Jashtme, Gent Cakaj ka folur në lidhje me deklaratat e koalicionit gjerman CDU/SCU, të cilët shprehnin kritika përsa i përketë plotësimit të kushteve për çeljen e negociatave me BE.

Cakaj është shprehur në “RTSH”, se mes vendeve anëtare ka kontradikta, ndërsa theksoi se grupe të caktuara kanë të drejtë të shprehin pakënaqësitë e tyre. Sipas tij, detyra e Shqipërisë është plotësoi kushtet e caktuara dhe t’u përgjigjet kritikave me fakte konkrete.

“Përkundër mënyrës se si ka shkuar vendimi në fund, 25 vende në vitin e kaluar kanë qenë në favor të hapjes së negociatave me Shqipërinë, kjo tregon se është rritur besimi te reformat e Shqipërisë. E njëjta klimë është edhe sot. Ka kontradikta nga vendet anëtare. Grupacione të caktuara kanë të drejtë të kenë rezerva për Shqipërinë dhe kritika për qeverinë, por ne na takon që t’i përgjigjemi me fakte”– tha Cakaj.

Etiketa: CDU/CSU