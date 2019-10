Deklarata e Syrit: Qeveria sulmon median

Ju sugjerojme

SYRI.NET ka reaguar në lidhje me kontrollin tatimor që i është ushtruar prej disa orësh. Në një deklaratë publike, “Syri” shprehet se ky kontroll vjen menjëherë pasi policia shoqëroi disa gazetarë pas urdhërit publik të Ramës, Lleshit, Braçes dhe Xhaçkës për burgosjen e gazetarëve të SYRI.net.

Ndërsa ai që ka urdhëruar këtë kontroll është Romeo Shehu, i njohur si nipi i Gaz Demit. Sipas SYRI-t, Shehu është i njohur edhe për shoqërime disa herë në komisariate të ndryshme i dyshuar për trafik dhe vjedhje, sot drejton Hetimin Tatimor për llogari të familjes Rama.

Reagimi i plotë i SYRI.NET

Romeo Shehu, i cili njihet si nipi i Gaz Demit, ka urdhëruar një grup tatimoresh të zbarkojnë prej orësh në zyrat e SYRI TV me argumentin e kontrollit të kësaj media. Romeo Shehu, i njohur edhe për shoqërime disa herë në komisariate të ndryshme i dyshuar për trafik dhe vjedhje, sot drejton Hetimin Tatimor për llogari të familjes Rama.

Ky sulm vjen menjëherë pasi policia shoqëroi disa gazetarë pas urdhërit publik të Ramës, Lleshit, Braçes dhe Xhaçkës për burgosjen e gazetarëve të SYRI.net.

Të gjitha këto deklarata të bëra publike tashmë. Deklarata që morën shkas nga një lajm që e kishin pothuajse të gjitha mediat. Ne do jemi këtu për tu përballur me këtë bandë me uniforma dhe jo vetëm, me të gjitha rrugët dhe mjetet që ata kërkojnë.

***

Çfarë ka ndodhur e tregon Bledian Koka, drejtori i informacionit në Syri TV

Pas shoqërimit të gazetarit dhe kontrollit tatimor, drejtori i informacionit në Syri TV Bledian Koka ka treguar se çfarë ka ndodhur gjatë kontrollit në fjalë. Sipas tij, pavarësisht sulmeve, Syri.net dhe Syri TV do të vijojë të jetë përkrah qytetarëve dhe një dhimbje koke për qeverinë dhe kreun e saj. Më tej, drejtori i SYRI TV lëshoi edhe një mesazh për kolegët e tij.

“Subjekti është i regjistruar me numërin dhe serinë përkatëse. Atë që kërkuan, listën e punonjësve, e kërkuan, e gjetën, siç e kërkuan.

Edi Rama pasi ta shohë këtë do të kërkojë një kontroll tjetër për kërkuar mbylljen e gojës së Syri.net.

Kjo është një dhimbje koke për zotin Rama. Ajo që na mbetet, është një shije e hidhur., Ne e dinim se ky nuk do të ishte një punë pa pengesa.

I bëj një mesazh mediave simotra që u solidarizuan me ne duke mos thënë asgjë. Ne do të bëjmë të kundërtën. I garantoj të gjithë kolegët, ndryshe nga ju unë do të jem pranë jush.

Nuk do të ketë medalje për punën tonë, na mjafton përkrahja e qytetarëve si për Syri.net apo Syri TV. Ne do të jemi gjithmonë përkrah qytetarëve, dhe jo përkrah qeverisë”, u shpreh Bledian Koka.

Sipas Kokës, çdo gjë është e orkestruar, por pavarësisht çdo sulmi nuk do të arrijnë ti mbyllin gojën Syri.net dhe Syri TV.

