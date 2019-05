Deklarata/ OKB: Kosova të mos prekë punonjësit e UNMIK

Ju sugjerojme

Misioni i OKB në Kosovë, UNMIK shprehu sot shqetësim të madh për zhvillimet në veri të Kosovës, përfshirë edhe arrestimin nga policia e vendit, të dy punonjësve të misionit njërit me kombësi ruse dhe tjetri shqiptar.

Në një deklaratë për shtyp lëshuar disa orë më parë, UNMIK, bëri të ditur se një nga të arrestuarit, një punonjës i UNMIK me nacionalitet rus, është liruar ndërkohë dhe është dërguar për trajtim në spital. Edhe punonjësi tjetër i arrestuar ndodhet në trajtim mjekësor. Nuk dihet ende nëse ai është ngarkuar me ndonjë vepër penale.

I pyetur në konferencën e shtypit, zëvendëszëdhënësi i OKB, Farhan Haq konfirmoi se njëri nga punonjësit e UNMIK të arrestuar në Kosovë është i nacionalitetit rus, kurse tjetri i nacionalitetit kosovar. Haq tha se të dhëna për trajtimin e dy të arrestuarve nga policia do të jepen më vonë. Ai paralajmëroi se nëse stafi i OKB në Kosovë do të preket më tej, do të ndërmerren hapa të tjera diplomatike dhe juridike në nivel vendas dhe ndërkombëtar.

