Dekreti i Metës, Paloka: Ai që përfiton më shumë është Rama

Postimi i Palokës:

Vertete nuk kupton apo ben sikur…

Vendimi i Presidentit per ç’dekretimin e zgjedhjeve kuptohet qe eshte ndermarre kur dukej qarte se vendi po shkonte drejt nje konflikti civil te pashmangshem. Po ai qe perfiton me shume nga ky vendim ne fakt eshte Edvini.

Nuk e kupton apo ben sikur nuk kupton ?!

Zoti ja shtofte inatin dhe budallallikun !

Me 30 qershor nuk ka as zgjedhje e as votime !

Per cdo gje tjeter qe do kerkoj Edvini, shqiptaret jane gati…