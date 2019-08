Dekriminalizimi alla Rama

Ju sugjerojme

Të gjithë akuzojnë Ramën se ka kriminalizuar politikën dhe administratën. Kur hartoja ligjin e Dekriminalizimit ekzakt katër vite të shkuara dhe kuptoja që do të ishte një nga ligjet më të ashpra të këtij lloji, ashtu mendoja edhe unë për Ramën, se kishte bërë pakt me krimin. Më kujtohet kur Rama, e pas tij Taulanti, etj, bërtisnin në Parlament se si ligji i Dekriminalizimit ishte antikushtetues.

Ama nuk më kishte shkuar mendja se Rama kishte futur kaq shumë kriminelë në ‎shtetin që qeveris shqiptarët. Merita: kishin eksperiencë në krim. Rasti Pjetri është më i fundit i një vargu ku mbi 350 deputetë, kryebashkiakë, këshilltarë bashkiakë, drejtorë, punonjës administrate e policë janë dënuar me burg për krime në të shkuarën dhe ishin promovuar në institucione nga Rama. Dënimet në CV-të e tyre variojnë nga krime si vjedhjet e thjeshta deri tek ato të rëndat e të rrezikshmet për krim të organizuar, trafiqe droge, vrasje, përdhunime në grup e rrëmbim personash.

Por mos ndoshta po gabohemi? Mos vallë Rama ka patur si qëllim pikërisht goditjen e kriminelëve? Mos ai e kundërshtoi ligjin që opozita ta kërkonte më fort dhe më pas ai t’u thoshte kriminelëve me të cilët erdhi në pushtet në 2013, se s’kishte ç’të bënte se e detyronin ndërkombëtarët? Mos vallë ai e mbushi parlamentin, bashkitë, administratën dhe policinë me kriminelë pikërisht për t’i dekriminalizuar ato, duke u dhënë poste që këta kriminelë me damkë më pas t’i kapte ligji i Dekriminalizimit dhe t’i qëronte? Ore mos i biem në qafë këtij vizionari të të ardhmes që ndoshta po e dekriminalizon shtetin duke e kriminalizuar me pare, që shqiptarët të ndërgjegjësohen se kriminelët janë të rrezikshëm? A nuk e “luftoi” ai kanabisin me metoda të tregut kapitalist, duke e mbjellë në gjithë vendin aq sa ra çmimi nga sasitë gjigande në treg dhe fshtarëve nuk u leverdiste më mbjellja e tij?

Para pak ditësh takova një të ri të diplomuar në inxhinieri informatike që punonte kamarier për 25.000 lekë në muaj‎. Më pas takova një usta duarflori. Të dy do të iknin brenda vitit në Gjermani. Nuk e shtynin më dot me “të gjatin”. Ndërkohë një mik biznesmen mendon të shesë çdo gjë e të ikë nga ky vend se po e mbysin inspektorët e tatimeve, të AKU-së, të inspektoriatit të punës, të ambientit dhe lista vazhdon. Ata nuk arrinin të kuptonin se si kriminelët kishin më shumë peshë e vend në Shqipëri se ata, njerëz të ndershëm.

Tashmë, pas rastit Pjetri, e kam të qartë që këta refuzojnë ta kuptojnë “vizionin dhe strategjinë” e Ramës për të “dekriminalizuar” vendin duke e kriminalizuar me pare kokë e këmbë. Nuk duan, refuzojnë të kuptojnë që Rama e ktheu shtetin në një gropë septike të krimit, ndoshta me qëllimin që të drenonte kriminelët tek ajo gropë, t’i hiqte nga shoqëria dhe në këtë mënyë të na pastronte e të na shpëtonte nga kjo e keqe. Ata që takova nuk kishin më kohë për ta kuptuar “të gjatin” dhe të bërin “shtet” të tij dhe deri në fund të vitit do të kenë ikur nga sytë këmbët.

