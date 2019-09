Dekriminalizimi/ Bardhi: Ne verifikojmë çdo informacion

Ju sugjerojme

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi deklaroi sot nga Shkodra gjatë një takimi me strukturat atje, se çdo denoncim, çdo gjë vërtetohet dhe verifikohet me imtësi, duke u siguruar i gjithë informacioni i saktë.

Numri II i PD tha se në betejën për dekriminalizimin, deri tani janë larguar mbi 300 funksionarë publikë. Ai iu përgjigj edhe pyetjes së medias, nëse denoncimi për kreun e bashkisë së Vaut të Dejës se ka qenë i dënuar ishte një bllof nga ana e PD, pasi Mark Babani ka mohuar akuzat.

Bardhi tha se PD po pret që Prokuroria e Përgjithshme të kryejë një proces ligjor por se kjo pritje nuk do të zgjasë pafundësisht.

“Ne nuk e kemi nisur nga Shkodra betejën tonë për largimin e personave me rekorde kriminale nga funksionet publike. Është një betejë e gjatë e Partisë Demokratike e kurorëzuar me miratimin, me kërkesën tonë, të ligjit për Dekriminalizimin në vitin 2015. Janë larguar deri më sot mbi 300 funksionarë publik të emëruar çuditërisht nga një krah, që është qeveria.

Shkodra, Vora dhe Vau i Dejës janë vetëm tre rastet e fundit të zbuluara. Më lejoni tu kujtoj që i pyetur po nga ju, nëse unë nuk gaboj, edhe Valdrin Pjetri e mohoi fillimisht dënimin e tij për trafik droge në Itali, por më pas u detyrua ta pranojë.

Ajo që unë garantoj opinionin publik është që Partia Demokratike në momentin që bën një denoncim publik ka arritur të verifikojë dhe të sigurojë të gjithë informacionin e nevojshëm që vërteton akuzën apo denoncimin që bën.

Sigurisht nuk është detyrë e PD të provojë të kaluarën kriminale të funksionarit publik, kjo është detyrë e prokurorisë. Prandaj ne i jemi drejtuar Prokurorisë së Përgjithshme për të kryer një proces ligjor. Ne jemi duke pritur që ata ta bëjnë, por ne nuk do të presim pafundësisht”, deklaroi Bardhi.

