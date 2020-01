Basha: Po hetojmë 15 kryebashkiakë të PS, kemi ndihmën e ndërkombëtarëve

Ju sugjerojme

Janë 15 kryebashkiakë të PS, të cilët po kalojnë në filtrat e Partisë Demokratike. Kështu u shpreh kreu i PD, Lulzim Basha, në një intervistë për Abc News.

Basha i bëri thirrje Partisë Socialiste që të tërhiqet nga gremina që e ka çuar lideri i saj, si dhe theksoi se gëzon mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë në këtë iniciativë të ndërmarrë.









I pyetur në lidhje me zërat kundër brenda PD, për çështjen e sistemit zgjedhor, Basha tha se opozita është e bashkuar në qendrimet e saj.

Intervista e plotë:

Të gjithë ata njerëz janë përzgjedhur nga Edi Rama dhe është njeriu që sot duhet të flasë. Edi Rama heshti kur kryebashkiaku i Lushnjes u sulmua me granatë në zyrën e tij, hesht për kryebashkiakun e Mallakastrës, i cili është provuar me rekorde kriminale në shtetin fqinj Greqi. Ndaj sot është dita që mikrofonin tuaj t’ja drejtoni njeriut që i emëroi në këto zyra dhe hesht sikur nuk ka ndodhur asgjë, kur në fakt është një provë më shumë se me Ramën do kemi kryebashkiakë me rekorde kriminale. Shqiptarët do vazhdojmë të drejtohen nga krimi sa kohë që Rama të jetë kryeministër.

Ne jemi në ndjekje edhe të 15 rasteve të tjera me ndihmën e partnerëve ndërkombëtarë. Duket qartë që procesi i 30 qershorit përvecse jo kushtetues, është një provë më shumë e depërtimit total të trafikantëve të drogës, të vajzave dhe pjesëtarëve të krimit në kupolën e Edi Ramës. Është një thirrje për PS për t’u tërhequr nga gremina ku e ka çuar lidershipi aktual, duke e kthyer në partinë më të kriminalizuar të globit. Është interes kombëtar edhe për PD depolitizimi i politikës.

Ju keni kërkuar zgjedhje të parakohshme, në fakt janë disa bashki. E Shkodrës nuk ka më kryetar…?

Asnjë bashki nuk ka kryetar, të 61 bashkitë kanë të emëruar nga të cilët duket se me dhjetëra janë me rekorde kriminale.

Kërkesa për zgjedhje të parakohshme…Cili do të jetë aksioni i PD krahas denoncimit të këtyre kryebashkiakëve?

Ajo që do shpaloset, do keni mundësi ta mbuloni.

Në datë 15 do të keni një takim me aleatët tuaj për reformën zgjedhore. Kur do të jetë gati për t’u publikuar?

Edhe për këtë rast do ju infomojmë.

Një pyetje të fundit në lidhje me çështjen e sistemit zgjedhor. Ka pasur qendrime të ndryshme edhe brenda forcës tuaj politike, se duhet të insistohej më fort për çështjen e ndryshimit të sistemit zgjedhor…

Jo. Opozita është e bashkuar dhe e njëtrajtshme në qendrimin se problemi kryesor i vendit është shit-blerja e votës dhe mosndëshkimi i krimit elektoral. Një dialog gjithpërfshirës me qytetarët shqiptarë , t’i lëmë shqiptarët të vendosin.

Etiketa: dekriminalizimi