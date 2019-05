Dekriminalizimi/ Holanda sjell të dhëna për 4 kryebashkiakë të PS

Ju sugjerojme

A2news raporton se Prokuroria e Përgjithshme ka në dorë dosjet për 4 kryetarë bashkish, të kapur në shkelje me formularin e dekriminalizimit. Në kulmin e konfliktit politik për mbajtjen e zgjedhjeve vendore më 30 qershor, mësohet se autoritetet holandeze kanë dorëzuar pranë organit qendror të akuzës, dosjet me vendime penale për katër kryetar bashkie në vend.

Mësohet se disa prej tyre janë listuar në zgjedhjet e ardhshme, duke kërkuar një mandat 4-vjeçar. Konfirmohet zyrtarisht që dosjet për katër kryebashkiakët i janë dorëzuar Prokurores së Përgjithshme, Arta Marku. Emrat e tyre nuk bëhen publikë, ndërsa pritet që të kryhet ballafaqimi me formularët e dekriminalizimit të plotësuar prej tyre. Këto materiale do t’i nënshtrohen verifikimit dhe më pas mbetet për t’u parë nëse Prokuroria do t’i drejtohet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Dosjet konsiderohen ende si sekret dhe nuk jepen detaje në lidhje me informacionet që përmbajnë ato, nëse janë vendime penale apo dokumente që përfshijnë drejtuesit vendorë në veprime antiligjore në vendet e huaja. Mësohet se sektori i verifikimit të integritetit në Prokurorinë e Përgjithshme i është drejtuar me kërkesë disa shteteve për informacion mbi subjektet që kanë deklaruar se kanë jetuar në një shtet të huaj.

A do të përbëjë ky fakt një problem për sa kohë jemi në start të fushatës elektorale? Në mars të vitit 2017, ish-kryeprokurori Adriatik Llalla kërkoi ndërprerjen e mandateve për dy kryetarë bashkish, atë të Tepelenës dhe Poliçanit, por pas dy vitesh hetimet ndaj tyre stopuan edhe pse dyshimet për akuzat ndaj tyre ishin të rënda.

Etiketa: dekriminalizimi