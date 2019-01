Del lista: Të papriturat e nominimeve të çmimeve ‘Oscar’

Ashtu siç ishte parashikuar, filmi ‘Roma’ është në listën e më të nominuarve për çmimet ‘Oscar 2019’. Krahas tij, një favorit i fuqishëm për ceremoninë e radhës është edhe filmi ‘The Favourite’.

Në listën e filmave më të nominuar vjen për herë të parë një prodhim me buxhet të madh për superheronjtë. Bëhet fjalë për ‘Black Panther’, që mes të tjerash nominohet edhe për Filmin më të Mirë.

Të tjerë filma me më shumë nominime janë ‘A Star is Born’ dhe ‘Vice’.

Filmat me më shumë nominime

‘Roma’-10

‘The Favourite’-10

‘A Star is Born’-8

‘Vice’-8

‘Black Panther’-7

‘BlacKkKlansman’-6

‘Bohemian Rhapsody’-5

‘Green Book’-5

Kandidatët për filmi më i mirë

-BlacKkKlansman

-Black Panther

-Bohemian Rhapsody

-The Favourite

-Green Book

-Roma

-A Star Is Born

-Vice

Kandidatët për aktori më i mirë

Christian Bale – Vice

Bradley Cooper – A Star Is Born

Willem Dafoe – At Eternity’s Gate

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen – Green Book

Kandidatët për aktorja më e mirë

Yalitza Aparicio – Roma

Glenn Close – The Wife

Olivia Colman – The Favourite

Lady Gaga – A Star Is Born

Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?