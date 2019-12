Ju sugjerojme

Moti do të jetë i kthjellet por i ftohtë për Vitin e Ri.

Këto kushte atmosferike do të mbozotërojnë deri per vitin e ri ne vendin tone, perjashtuar zonat malore ku gjate fundjaves do te kene rreshje te pakta debore.









Megjithese me kthjellime, temperaturat vijojne te ulen per shkak te masave ajrore me origjine veri-verilindore.

Kjo do të bëjë që gjatë fundjaves dhe dites se hene temperaturat te zbresin ne -6 gjatë mengjesit ne zonat malore, deri ne 10°C mesdita.