Demi: Gjicit ia bën Federata stadiumin, ne më të fortë se Tirana

Ju sugjerojme

Presidenti i Partizanit, Gaz Demi, ka dhënë një intervistë për Report TV ku flet në lidhje me shortin e Champions Leagues, por dhe ardhjen në krye të ekipit të trajnerit të ri Franco Lerda. Numri një i klubit e nis fillimisht me largimin e Gegës dhe afrimin e italianit.

Lerda – “Pas ikjes së Gegës për një problem familjar mbetëm dhe bëmë disa interesime. E morëm italian sepse duam të arrijmë një nivel më lartë sepse kuptohet për teknikën dhe të gjitha. Kishim disa trajner, por drejtori zgjodhi Franco Lerdën”.

Qarabag – “Kuptohet që Qarabag është një ekip më me eksperiencë se ne. Ka shumë vite kampion i Azerbajxhanit, me kualitete të mira, ka qenë deri në grupet e ‘Champions League’. Gjithsesi unë nuk kisha pretendim për ndonjë ekip tjetër sepse tek e fundit 11 me 11 luajmë. Unë kam besim tek ekipi im, te stafi im, te drejtori. Me disa përforcime që do bëjmë besoj se është i kalueshëm”.

Kompleksi dhe batuta e Gjicit – “Nuk e di çfarë ka thënë presidenti Gjici sepse atij stadiumin ia bën bashkia dhe federata. Ne si Partizanin po e bëjmë vetë. Unë nuk jam në garë se çfarë bën Gjici, unë shpresoj që ta mbaroj sa më shpejt”.

Largimi i Gegës – “Më ka ardhur një ditë bukur, mbasi ka folur me drejtorin, për një problem familjar. I kam dhënë dorën dhe i kam thënë familja është mbi të gjitha. Kështu që ka qenë një ndarje xhentëllmenësh. Ka patur vetëm një problem familjar asnjë prapaskenë tjetër unë nuk e di të ketë. E dija që ka ikur në Amerikë, ju po thoni që është këtu, nuk kam informacion. Megjithatë unë i uroj fat dhe gjithë të mirat. Nëse ikën në një skuadër tjetër pastë fat dhe ishalla mos të ketë ato problemet që më tha mua”.

Tirana – “Tani, derbi dihet që është derbi. Unë i pari po gëzohem shumëë që Tirana po përforcohet. Tek e fundit këto dy ekipe kanë qenë vlera e shumë viteve në kampionatit shqiptar. Me oshilacionet e të dyjave, sepse Partizani ka patur të vetat dhe gjithashtu edhe Tirana. Për këto lojtarët që ka marrë nuk kam informacion sepse unë nuk i ndjek skuadrat e tjera. Derbi do të jetë prap derbi, të treja rezultat janë brenda, por besoj se ne do të jemi gjithmonë më të fortë”.

Etiketa: gaz demi